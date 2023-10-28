https://sputnikarabic.ae/20231028/الخارجية-الروسية-تحذر-من-قرارات-مغامرة-لإشعال-حرب-كبيرة-أخرى-في-الشرق-الأوسط-1082560615.html
الخارجية الروسية تحذر من "قرارات مغامرة" لإشعال حرب كبيرة في الشرق الأوسط
الخارجية الروسية تحذر من "قرارات مغامرة" لإشعال حرب كبيرة في الشرق الأوسط
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه على خلفية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، تحذر روسيا اللاعبين الخارجيين الذين يريدون إشعال حرب كبيرة في الشرق الأوسط. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T12:30+0000
2023-10-28T12:30+0000
2023-10-28T12:32+0000
روسيا
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "نحذر من القرارات المغامرة، التي يتخذها اللاعبون الخارجيون، الذين يميلون إلى إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط وعكس التطور الإيجابي لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تتميز بالتحسن التدريجي في العلاقات بين الدول".كما تم التأكيد على أن روسيا، التي تحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية، تسهم في تحقيق نتيجة سلمية للصراع، بما في ذلك من خلال القيام بمهام الوساطة.وأضافت الحارجية الروسية: "إننا ندعو إلى تعزيز الخطوات الجماعية الرامية إلى استئناف عملية مفاوضات كاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تنفيذ صيغة الدولتين، التي وافقت عليها الأمم المتحدة. وعلى أساسها، ينبغي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".وشددت الوزارة على أن موسكو حذرت مرارا وتكرارا من العواقب السلبية للعملية العسكرية الإسرائيلية البرية في غزة.
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روسيا, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
روسيا, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الخارجية الروسية تحذر من "قرارات مغامرة" لإشعال حرب كبيرة في الشرق الأوسط
12:30 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه على خلفية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، تحذر روسيا اللاعبين الخارجيين الذين يريدون إشعال حرب كبيرة في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "نحذر من القرارات المغامرة، التي يتخذها اللاعبون الخارجيون، الذين يميلون إلى إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط وعكس التطور الإيجابي لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تتميز بالتحسن التدريجي في العلاقات بين الدول".
كما تم التأكيد على أن روسيا، التي تحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية، تسهم في تحقيق نتيجة سلمية للصراع، بما في ذلك من خلال القيام بمهام الوساطة.
وأضافت الحارجية الروسية: "إننا ندعو إلى تعزيز الخطوات الجماعية الرامية إلى استئناف عملية مفاوضات كاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تنفيذ صيغة الدولتين، التي وافقت عليها الأمم المتحدة. وعلى أساسها، ينبغي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".
وشددت الوزارة على أن موسكو حذرت مرارا وتكرارا من العواقب السلبية للعملية العسكرية الإسرائيلية البرية في غزة.