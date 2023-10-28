https://sputnikarabic.ae/20231028/الرئيس-الفلسطيني-إسرائيل-ردت-على-القرار-الأممي-باجتياح-بري-في-غزة-ونطالب-بعقد-قمة-عربية-طارئة-1082572874.html

الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ردت على القرار الأممي باجتياح بري في غزة ونطالب بعقد قمة عربية طارئة

الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ردت على القرار الأممي باجتياح بري في غزة ونطالب بعقد قمة عربية طارئة

صرّح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم السبت، أنه "منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T19:13+0000

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وذكرت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم السبت، أن "الرئيس محمود عباس، قد طالب قادة الدول العربية بضرورة عقد قمة عربية طارئة"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في غزة".وفي سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، قطع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بسبب قرار مالك الشركة، إيلون ماسك، استخدام هذه الأنظمة في قطاع غزة.وقال كرخي عبر شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "سوف تستخدم حماس هذا (أنظمة ستارلينك الفضائية) للأنشطة الإرهابية... ربما يكون ماسك، على استعداد لربط ذلك بإطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. بحلول ذلك الوقت، ستتوقف وزارتي عن استخدام ستارلينك".وقال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه "سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد كثف من قصفه لمناطق عدة في قطاع غزة وشن سلسلة من الغارات هي "الأعنف" على الإطلاق منذ بدء الحرب، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما أعلن توسيع عملياته البرية، بدءًا من ليل أمس الجمعة، وقطعَ الاتصالات وخدمة الإنترنت بالكامل.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري وحتى الآن، عن سقوط 7703 قتلى ونحو 19 ألف مصاب، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية، إلى مقتل أكثر من 110 فلسطينيين وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231028/وزير-الاتصالات-الفلسطيني-لـسبوتنيك-هناك-محاولات-لبث-الشبكات-المصرية-في-غزة-1082568998.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى