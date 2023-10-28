https://sputnikarabic.ae/20231028/الأمم-المتحدة-تحذر-من-موت-آلاف-السكان-في-حال-بدء-إسرائيل-عمليتها-في-غزة--1082562967.html

الأمم المتحدة تحذر من موت آلاف السكان في حال بدء إسرائيل عمليتها في غزة

الأمم المتحدة تحذر من موت آلاف السكان في حال بدء إسرائيل عمليتها في غزة

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن آلاف المدنيين الآخرين سيموتون إذا شنت إسرائيل عملية برية واسعة النطاق في غزة، مشيرا إلى وجود... 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T14:22+0000

2023-10-28T14:22+0000

2023-10-28T14:22+0000

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وقال تورك في بيان: "إن العواقب الإنسانية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان ستكون مدمرة وطويلة الأمد، فقد مات آلاف الأشخاص بالفعل، وكثير منهم من الأطفال".ونوّه تورك إلى أن "قصف البنية التحتية للاتصالات يعرّض المدنيين لخطر أكبر، حيث لم تعد سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني قادرة على العثور على الجرحى، وما زال آلاف الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض".وتابع، قائلا: "وما زاد من معاناة السكان المدنيين أن الغارات الإسرائيلية، على مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية وما تلاها من قطع الإنترنت جعلت من المستحيل على سكان غزة معرفة ما يحدث في جميع أنحاء غزة، وعزلتهم عن العالم الخارجي".ودعا تورك مرة أخرى جميع الأطراف وكذلك الدول الثالثة، ولا سيما تلك "التي لها تأثير على أطراف الصراع"، إلى بذل كل ما في وسعها لتهدئة هذا الصراع، و"العمل نحو تحقيق الهدف حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين، أن يبذلوا قصارى جهدهم لتهدئة هذا الصراع. التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والعيش جنبا إلى جنب في سلام"، بحسب قوله.

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