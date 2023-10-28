https://sputnikarabic.ae/20231028/بطة-الجحيم-أساس-القوة-الضاربة-لطيران-الخطوط-الأمامية-الروسية-1082571957.html

"بطة الجحيم"... أساس القوة الضاربة لطيران الخطوط الأمامية الروسية...فيديو

"بطة الجحيم"... أساس القوة الضاربة لطيران الخطوط الأمامية الروسية...فيديو

تنفذ مقاتلات "سوخوي - 34" من 4 إلى 5 طلعات قتالية يوميا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T18:53+0000

2023-10-28T18:53+0000

2023-10-28T19:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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في النصف الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بفحص كيفية تنفيذ طلب دفاع الدولة في مصنع "نوفوسيبيرسك للطيران" (تشكالوف)، وعلى وجه الخصوص، قام وزير الدفاع الروسي بتفقد محطة اختبار الطيران وورشة التجميع النهائي للمنتج، والتي تقوم بإنتاج وإصلاح وتحديث القاذفات المقاتلة "سو-34".وكلّف وزير الدفاع الروسي، إدارة المؤسسة بمهمة زيادة معدل إنتاج وإصلاح "سو - 34" مع مراعاة الطلب الكبير عليها.وقال شويغو حينها: "هذه الآلة هي العمود الفقري الرئيسي، إنها تنفذ أربع أو خمس رحلات كل يوم، لذلك علينا أن نتشدد ونسرع".وأشار شويغو إلى أنه "هذا العام، وبفضل الجهود المشتركة للصناعة ووزارة الدفاع الروسية، سيتم تسليم طائرات "سو-34" الجديدة وتعديل الطائرات الموجودة في الخدمة، وفقًا للجداول".لماذا تولي وزارة الدفاع الروسية، الكثير من الاهتمام لـ"سو-34"؟ لأن القاذفة المقاتلة "سو-34" أصبحت الآن أساس القوة الضاربة لطيران الخطوط الأمامية الروسي. عندما أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الطائرة "سو-34" وخلال العملية العسكرية الخاصة تلعب دور "العمود الفقري الرئيسي" للقوات الجوية الفضائية الروسية، ولم يكن يبالغ على الإطلاق، وفقا لموقع مجلة "زفيزدا" الأسبوعية الروسية.تسليح "سو-34"بحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن مجموعة أسلحة الطيران التي تستخدمها "سو-34" تشمل:- قنابل جوية قابلة للتصيح من طراز "كاب-500" و"كاب-1500".- قنابل السقوط الحر من عيار 100 كغ و250 كغ.- صواريخ الطائرات غير الموجهة من طراز "إس-8" و"إس-14" و"إس-25".- صواريخ جو-أرض موجهة من طراز "إس-25- إل"، و"خي-25" و"خي-29" و"خي-31" و"خي-35".- الصواريخ المضادة للسفن "إم80 - إم- 3".- صواريخ جو-جو قصيرة المدى من طراز "إر-73" وصواريخ "إر-27" و"إر-77" متوسطة المدى.- حامل مدفع مدمج عيار 30 ملم من طراز "غي شي-301".ستتم إضافة أسلحة جديدة إلى ترسانة "سو-34" ومنها قنابل جوية مزودة بوحدات تخطيط وتصحيح متنوعة.بعد بدء الإنتاج التسلسلي للطائرة "سو-34"، واصل مكتب تصميم "سوخوي" العمل على تحسين الخصائص التكتيكية والفنية للطائرة، ما أدى لاحقًا إلى ظهور نسخة حديثة من "سو-34"، التي حصلت على إلكترونيات طيران أكثر تقدمًا، بالإضافة إلى إمكانية استخدام حاوية استطلاع معلّقة طراز "سيتش".وابل من القنابل فوق أوكرانياشاركت "سو-34" في العملية العسكرية الخاصة منذ بدايتها. لقد عملت، كما هو الحال دائمًا، بكفاءة عالية.في شهر أبريل/ نيسان عام 2022، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن "سو-34" نفذت غارات جوية على محصنات مدفونة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات للأسلحة والذخيرة، بما في ذلك أجنبية الصنع. ضربت "سو-34" الأهداف منفردة وفي أزواج".في يوليو/ تموز من ذات العام، ضربت طائرات "سو-34" بنشاط المناطق، التي يتركز فيها أفراد العدو، و"أطفأت" مراكز القيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، وطاردت أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات. على وجه الخصوص، في 28 يوليو 2022، دمرت إحدى الطائرات من الطراز المذكور نظام إطلاق نار ذاتي الحركة لنظام الدفاع الجوي "بو- إم -1" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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