https://sputnikarabic.ae/20231028/تونس-تكشف-سبب-عدم-دعمها-القرار-العربي-الذي-تبنته-الأمم-المتحدة-بشأن-الهدنة-بين-إسرائيل-وحماس-1082550597.html

تونس تكشف سبب عدم دعمها القرار العربي الذي تبنته الأمم المتحدة بشأن الهدنة بين إسرائيل و"حماس"

تونس تكشف سبب عدم دعمها القرار العربي الذي تبنته الأمم المتحدة بشأن الهدنة بين إسرائيل و"حماس"

كشفت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، سبب امتناعها عن التصويت لصالح قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية... 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T05:26+0000

2023-10-28T05:26+0000

2023-10-28T05:34+0000

إسرائيل

العالم العربي

تونس

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

منظمة الأمم المتحدة

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وقال المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، طارق الأدب، إن "تونس صوتت بالامتناع انطلاقا من قناعتها بأنّ الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كلّ وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نصّ القرار".ولفت إلى أنه "رغم ذلك واصلت بعض الدول والأطراف مساعيها لإدخال تعديلات لا تركّز إلا على ما من شأنه مزيد إطلاق يد قوّات الاحتلال في مواصلة جرائمها واختلاق الذرائع لتبريرها".وشدد على أن تونس دعت إلى التصويت على نصّ لا يزيد في مفاقمة الوضع وفي تعميق معاناة الفلسطينيين.وشدد على أن "تونس تطالب بأن يتم فرض احترام وتنفيذ القرارات الأممية الخاصّة بالقضية الفلسطينية التي تجاوز عددها الألف، لوضع حدّ للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني، وأن تتمّ تسمية الأشياء بأسمائها، خاصّة أنّ قصف المستشفيات والبيوت السكنية والمدارس ودور العبادة، وقتل الأطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء، لا يمكن اعتباره "دفاعا عن النفس" بل جرائم حرب، كما لا يمكن القبول باعتبار حقّ تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ورفض سياسات الميز العنصري، "إرهابا".واختتم، ستواصل تونس دعمها الثابت والمبدئي للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وإقامة دولته على أرضه، وتحرّكاتها في كلّ المحافل لحمل المجموعة الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامّة على تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وضع حدّ لكلّ هذه الممارسات والمغالطات، وأنصاف الحلول، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه التي لن تسقط بالتقادم.

https://sputnikarabic.ae/20231028/إعلام-فلسطيني-قصف-عنيف-لا-يتوقف-على-غزة-ومحيط-مستشفيات-القطاع-1082549793.html

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إسرائيل, العالم العربي, تونس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة