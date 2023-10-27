https://sputnikarabic.ae/20231027/إعلام-مقتل-أكثر-من-100-فلسطيني-في-غارة-إسرائيلية-على-برج-سكني-يأوي-نازحين-1082547013.html
إعلام: مقتل أكثر من 100 فلسطيني في غارة إسرائيلية على برج سكني يأوي نازحين -عاجل
إعلام: مقتل أكثر من 100 فلسطيني في غارة إسرائيلية على برج سكني يأوي نازحين -عاجل
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا خلال إسرائيلي لبرج سكني غرب مدينة غزة في حي الشاطئ كان يأوي نازحين. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T23:00+0000
2023-10-27T23:00+0000
2023-10-27T23:00+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
قنابل الفسفور الأبيض
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وبدأت إسرائيل اليوم الجمعة، الاجتياح البري لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وخلال العلمية اليوم شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والكهرباء والمياه عن كامل القطاع.وشوهدت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، تظهر إلقاء الطيران الحربي الإسرائيلي لقنابل "الفسفور الأبيض" على غزة.ودعا قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وهو ما رفضته إسرائيل حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن إسرائيل ترفض دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وعازمة على القضاء على حماس.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, قنابل الفسفور الأبيض
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, قنابل الفسفور الأبيض
إعلام: مقتل أكثر من 100 فلسطيني في غارة إسرائيلية على برج سكني يأوي نازحين -عاجل
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا خلال إسرائيلي لبرج سكني غرب مدينة غزة في حي الشاطئ كان يأوي نازحين.
وبدأت إسرائيل اليوم الجمعة، الاجتياح البري لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة
".
وخلال العلمية اليوم شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والكهرباء والمياه عن كامل القطاع.
وشوهدت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، تظهر إلقاء الطيران الحربي الإسرائيلي لقنابل "الفسفور الأبيض" على غزة.
ودعا قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وهو ما رفضته إسرائيل حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن إسرائيل ترفض دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وعازمة على القضاء على حماس.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.