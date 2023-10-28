https://sputnikarabic.ae/20231028/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-موقعين-تابعين-للجيش-الإسرائيلي-بصواريخ-موجهة-1082578624.html
"حزب الله" اللبناني يستهدف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي بصواريخ موجهة
"حزب الله" اللبناني يستهدف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي بصواريخ موجهة
أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت، استهداف موقع المرج التابع للجيش الإسرائيلي وثكنة زرعيت بالصواريخ الموجّهة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T22:13+0000
2023-10-28T22:13+0000
2023-10-28T22:13+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في بيان، "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا عند الساعة السادسة من مساء اليوم ثكنة زرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة، وعند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم السبت استهدفوا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة". وكان "حزب الله" أعلن في بيانٍ له، أمس الجمعة، استهداف موقع الصدح التابع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، موضحاً أنه استهدف موقع الصدح وموقع "مسكاف عام" بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، ودمّروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته.وأفادت وسائل إعلام لبنانية محلية بتصاعد الدخان من موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة، وتم استهداف موقع العباد مقابل بلدة حولا في جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة.وذكرت وسائل الإعلام أن صاروخا موجهًا أُطلق باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في وادي هونين، وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة رب الثلاثين وبلدة مركبا في جنوب لبنان.من جانبه، قام الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف بلدة علما الشعب والناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان بالمدفعية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "طائرة حربية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية لحزب الله ردًّا على قيام مخربون أمس بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل لكنها سقطت في سوريا".
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-صاروخا-أطلق-من-جنوب-لبنان-تجاه-طائرة-تابعة-له-1082555958.html
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أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
"حزب الله" اللبناني يستهدف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي بصواريخ موجهة
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أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت، استهداف موقع المرج التابع للجيش الإسرائيلي وثكنة زرعيت بالصواريخ الموجّهة.
بيروت - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في بيان، "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا عند الساعة السادسة من مساء اليوم ثكنة زرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة، وعند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم السبت استهدفوا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وكان "حزب الله" أعلن في بيانٍ له، أمس الجمعة، استهداف موقع الصدح التابع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، موضحاً أنه استهدف موقع الصدح وموقع "مسكاف عام" بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، ودمّروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته
.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية محلية بتصاعد الدخان من موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة، وتم استهداف موقع العباد مقابل بلدة حولا في جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة.
وذكرت وسائل الإعلام أن صاروخا موجهًا أُطلق باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في وادي هونين، وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة رب الثلاثين وبلدة مركبا في جنوب لبنان.
من جانبه، قام الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف بلدة علما الشعب والناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان بالمدفعية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "طائرة حربية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية لحزب الله ردًّا على قيام مخربون أمس بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل لكنها سقطت في سوريا".