عربي
https://sputnikarabic.ae/20231028/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-موقعين-تابعين-للجيش-الإسرائيلي-بصواريخ-موجهة-1082578624.html
"حزب الله" اللبناني يستهدف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي بصواريخ موجهة
"حزب الله" اللبناني يستهدف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي بصواريخ موجهة
أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت، استهداف موقع المرج التابع للجيش الإسرائيلي وثكنة زرعيت بالصواريخ الموجّهة. ‏ 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T22:13+0000
2023-10-28T22:13+0000
أخبار حزب الله
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078262256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16a63c1b9cbe6e0f42f9785cccaa676f.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في بيان، "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا عند الساعة السادسة من مساء اليوم ثكنة زرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة، وعند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم ‏السبت استهدفوا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة". ‏وكان "حزب الله" أعلن في بيانٍ له، أمس الجمعة، استهداف موقع الصدح التابع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة، موضحاً أنه استهدف موقع الصدح وموقع "مسكاف عام" بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة، ودمّروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته.وأفادت وسائل إعلام لبنانية محلية بتصاعد الدخان من موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة، وتم استهداف موقع العباد مقابل بلدة حولا في جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة.وذكرت وسائل الإعلام أن صاروخا موجهًا أُطلق باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في وادي ‎هونين، وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة رب الثلاثين وبلدة مركبا في جنوب لبنان.من جانبه، قام الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف بلدة علما الشعب والناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان بالمدفعية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "طائرة حربية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية لحزب الله ردًّا على قيام مخربون أمس بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل لكنها سقطت في سوريا".
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-صاروخا-أطلق-من-جنوب-لبنان-تجاه-طائرة-تابعة-له-1082555958.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078262256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a5daaf7f554914dbaf45a2291342c21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

"حزب الله" اللبناني يستهدف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي بصواريخ موجهة

22:13 GMT 28.10.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت، استهداف موقع المرج التابع للجيش الإسرائيلي وثكنة زرعيت بالصواريخ الموجّهة. ‏
بيروت - سبوتنيك. وقال "حزب الله" في بيان، "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا عند الساعة السادسة من مساء اليوم ثكنة زرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة، وعند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم ‏السبت استهدفوا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة". ‏
وكان "حزب الله" أعلن في بيانٍ له، أمس الجمعة، استهداف موقع الصدح التابع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة، موضحاً أنه استهدف موقع الصدح وموقع "مسكاف عام" بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة، ودمّروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية محلية بتصاعد الدخان من موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة، وتم استهداف موقع العباد مقابل بلدة حولا في جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة.
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من جنوب لبنان تجاه طائرة تابعة له
10:14 GMT
وذكرت وسائل الإعلام أن صاروخا موجهًا أُطلق باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في وادي ‎هونين، وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة رب الثلاثين وبلدة مركبا في جنوب لبنان.
من جانبه، قام الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف بلدة علما الشعب والناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان بالمدفعية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "طائرة حربية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية لحزب الله ردًّا على قيام مخربون أمس بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل لكنها سقطت في سوريا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ليلة جديدة من الغارات العنيفة على قطاع عزة.. صور وفيديو16:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала