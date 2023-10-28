https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-صاروخا-أطلق-من-جنوب-لبنان-تجاه-طائرة-تابعة-له-1082555958.html

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من جنوب لبنان تجاه طائرة تابعة له

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من جنوب لبنان تجاه طائرة تابعة له

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه اعترض صاروخا تم إطلاقه من جنوب لبنان، تجاه إحدى طائراته. 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T10:14+0000

2023-10-28T10:14+0000

2023-10-28T10:14+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

أخبار لبنان

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102217/52/1022175261_0:84:1679:1028_1920x0_80_0_0_1168aad4173860fdd24ec2edcf316485.jpg

وأضاف الجيش في بيان، أن القوات الإسرائيلية ردت على مصدر إطلاق الصاروخ، بدون الكشف عن تفاصيل إضافية.وحدث ذلك تزامنا مع إعلان "حزب الله" اللبناني، اليوم، أنه استهدف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"، في أحد النقاط التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.ونشرت وسائل إعلام تابعة للحزب، مقطع فيديو لقيام عناصره برصد وتدمير دبابة "ميركافا" إسرائيلية بصواريخ موجهة في محيط ثكنة "أفيفيم" العسكرية الإسرائيلية.وكان "حزب الله" قد أعلن أمس الجمعة، استهداف موقعي "الصدح" و"مسغاف عام" التابعين للجيش الإسرائيلي، بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة.وقال حزب الله في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا موقع الصدح ودمروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته".وفي بيان منفصل، أشار الحزب إلى أن "عناصره هاجموا أيضا موقع مسكاف عام (مسغاف عام) ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية".وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، تعرض مواقعه في منطقة أفيفيم وباتجاه منطقة مسغاف، من الأراضي اللبنانية، لافتا إلى عدم وقوع إصابات بين صفوفه.ويتصاعد التوتر، على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20231028/حزب-الله-يدمر-دبابة-ميركافا-داخل-موقع-عسكري-إسرائيلي-فيديو-1082552409.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار