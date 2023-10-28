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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231028/حزب-الله-يدمر-دبابة-ميركافا-داخل-موقع-عسكري-إسرائيلي-فيديو-1082552409.html
"حزب الله" يدمر دبابة "ميركافا" داخل موقع عسكري إسرائيلي... فيديو
"حزب الله" يدمر دبابة "ميركافا" داخل موقع عسكري إسرائيلي... فيديو
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه استهدف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"، في أحد النقاط التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T07:56+0000
2023-10-28T07:56+0000
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ونشرت وسائل إعلام تابعة للحزب، مقطع فيديو لقيام عناصره برصد وتدمير دبابة "ميركافا" إسرائيلية بصواريخ موجهة في محيط ثكنة "أفيفيم" العسكرية الإسرائيلية.وكان "حزب الله" قد أعلن أمس الجمعة، استهداف موقعي "الصدح" و"مسغاف عام" التابعين للجيش الإسرائيلي، بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة.وقال حزب الله في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا موقع الصدح ودمروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته".وفي بيان منفصل، أشار الحزب إلى أن "عناصره هاجموا أيضا موقع مسكاف عام (مسغاف عام) ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية".وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، تعرض مواقعه في منطقة أفيفيم وباتجاه منطقة مسغاف، من الأراضي اللبنانية، لافتا إلى عدم وقوع إصابات بين صفوفه.يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
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إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, نادي الفيديو, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, نادي الفيديو, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" يدمر دبابة "ميركافا" داخل موقع عسكري إسرائيلي... فيديو

07:56 GMT 28.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه استهدف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"، في أحد النقاط التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للحزب، مقطع فيديو لقيام عناصره برصد وتدمير دبابة "ميركافا" إسرائيلية بصواريخ موجهة في محيط ثكنة "أفيفيم" العسكرية الإسرائيلية.
وكان "حزب الله" قد أعلن أمس الجمعة، استهداف موقعي "الصدح" و"مسغاف عام" التابعين للجيش الإسرائيلي، بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة.
وقال حزب الله في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا موقع الصدح ودمروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته".
وفي بيان منفصل، أشار الحزب إلى أن "عناصره هاجموا أيضا موقع مسكاف عام (مسغاف عام) ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية".
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، تعرض مواقعه في منطقة أفيفيم وباتجاه منطقة مسغاف، من الأراضي اللبنانية، لافتا إلى عدم وقوع إصابات بين صفوفه.
يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
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Во время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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