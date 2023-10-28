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https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ضرب-بنى-تحتية-عسكرية-لـحزب-الله--1082551423.html
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله"
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه ضرب بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في لبنان يوم أمس الجمعة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T06:30+0000
2023-10-28T06:30+0000
أخبار حزب الله
لبنان
اسرائيل
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وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن قصف مواقع الحزب جاء ردا على إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.وصرّح الخبير العسكري العميد المتقاعد، أمين حطيط، بأن "توسع الجبهات أو انتقال لبنان إلى الحرب المفتوحة احتمال وارد ولكنه ليس مرجحًا".وأوضح حطيط في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "المشهد في قطاع غزة بشكل عام محكوم بثلاثة مسارات واضحة، المسار الميداني، والإنساني، والمسار المتعلق بالأسرى".وأشار إلى أن "المسار الميداني يشمل أمرين، العمل التدميري الذي تقوم به إسرائيل، منذ 7 أوكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو عمل خارج قواعد القانون الدولي وجرائم حرب، والأمر الثاني العملية البرية التي كثر الحديث عنها وتم التجاذب حولها".وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الجمعة، تحذيرا تحث فيه مواطنيها في لبنان على التفكير في ‏مغادرة البلاد على الفور، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في المنطقة، بحسب تعبيرها.‏وجاء في التحذير: "توصي وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان بالمغادرة الآن، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-150-هدفا-تحت-الأرض-في-قطاع-غزة-1082550860.html
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أخبار حزب الله, لبنان, اسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, لبنان, اسرائيل, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله"

06:30 GMT 28.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه ضرب بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في لبنان يوم أمس الجمعة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن قصف مواقع الحزب جاء ردا على إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.
وصرّح الخبير العسكري العميد المتقاعد، أمين حطيط، بأن "توسع الجبهات أو انتقال لبنان إلى الحرب المفتوحة احتمال وارد ولكنه ليس مرجحًا".
وأوضح حطيط في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "المشهد في قطاع غزة بشكل عام محكوم بثلاثة مسارات واضحة، المسار الميداني، والإنساني، والمسار المتعلق بالأسرى".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 150 هدفا تحت الأرض في قطاع غزة
05:49 GMT
وأشار إلى أن "المسار الميداني يشمل أمرين، العمل التدميري الذي تقوم به إسرائيل، منذ 7 أوكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو عمل خارج قواعد القانون الدولي وجرائم حرب، والأمر الثاني العملية البرية التي كثر الحديث عنها وتم التجاذب حولها".
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الجمعة، تحذيرا تحث فيه مواطنيها في لبنان على التفكير في ‏مغادرة البلاد على الفور، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في المنطقة، بحسب تعبيرها.‏
وجاء في التحذير: "توصي وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان بالمغادرة الآن، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على غزة تزامنا مع توغل بري .. صور وفيديو06:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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