https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ضرب-بنى-تحتية-عسكرية-لـحزب-الله--1082551423.html

الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله"

الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله"

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه ضرب بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في لبنان يوم أمس الجمعة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T06:30+0000

2023-10-28T06:30+0000

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وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن قصف مواقع الحزب جاء ردا على إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.وصرّح الخبير العسكري العميد المتقاعد، أمين حطيط، بأن "توسع الجبهات أو انتقال لبنان إلى الحرب المفتوحة احتمال وارد ولكنه ليس مرجحًا".وأوضح حطيط في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "المشهد في قطاع غزة بشكل عام محكوم بثلاثة مسارات واضحة، المسار الميداني، والإنساني، والمسار المتعلق بالأسرى".وأشار إلى أن "المسار الميداني يشمل أمرين، العمل التدميري الذي تقوم به إسرائيل، منذ 7 أوكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو عمل خارج قواعد القانون الدولي وجرائم حرب، والأمر الثاني العملية البرية التي كثر الحديث عنها وتم التجاذب حولها".وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الجمعة، تحذيرا تحث فيه مواطنيها في لبنان على التفكير في ‏مغادرة البلاد على الفور، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في المنطقة، بحسب تعبيرها.‏وجاء في التحذير: "توصي وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان بالمغادرة الآن، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".

https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-150-هدفا-تحت-الأرض-في-قطاع-غزة-1082550860.html

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