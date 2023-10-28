https://sputnikarabic.ae/20231028/رئيس-كولومبيا-يصف-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة-بـ-المذبحة-والإبادة-الجماعية-1082549228.html
رئيس كولومبيا يصف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بـ "المذبحة والإبادة الجماعية"
رئيس كولومبيا يصف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بـ "المذبحة والإبادة الجماعية"
وصف الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بـ "المذبحة"، مضيفا أن البشرية باتت "أمام إبادة جماعية". 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T02:46+0000
2023-10-28T02:46+0000
2023-10-28T02:46+0000
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مكسيكو - سبوتنيك. وكتب بيترو على موقع "إكس"، يوم الجمعة، "مع القطع الكامل للطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة. مئة طائرة تقصف بينما يتوغل آلاف الجنود الإسرائيليين في غزة".وأضاف أن "البشرية اليوم أمام إبادة جماعية".وبدأت إسرائيل، أمس الجمعة، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وخلال العلمية اليوم شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كولومبيا, أخبار كولومبيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم
كولومبيا, أخبار كولومبيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم
رئيس كولومبيا يصف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بـ "المذبحة والإبادة الجماعية"
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وصف الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بـ "المذبحة"، مضيفا أن البشرية باتت "أمام إبادة جماعية".
مكسيكو - سبوتنيك. وكتب بيترو على موقع "إكس"، يوم الجمعة، "مع القطع الكامل للطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة. مئة طائرة تقصف بينما يتوغل آلاف الجنود الإسرائيليين في غزة".
وبدأت إسرائيل، أمس الجمعة، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".
وخلال العلمية اليوم شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.