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https://sputnikarabic.ae/20231028/رئيس-كولومبيا-يصف-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة-بـ-المذبحة-والإبادة-الجماعية-1082549228.html
رئيس كولومبيا يصف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بـ "المذبحة والإبادة الجماعية"
رئيس كولومبيا يصف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بـ "المذبحة والإبادة الجماعية"
وصف الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بـ "المذبحة"، مضيفا أن البشرية باتت "أمام إبادة جماعية". 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T02:46+0000
2023-10-28T02:46+0000
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مكسيكو - سبوتنيك. وكتب بيترو على موقع "إكس"، يوم الجمعة، "مع القطع الكامل للطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة. مئة طائرة تقصف بينما يتوغل آلاف الجنود الإسرائيليين في غزة".وأضاف أن "البشرية اليوم أمام إبادة جماعية".وبدأت إسرائيل، أمس الجمعة، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وخلال العلمية اليوم شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.
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كولومبيا, أخبار كولومبيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم
كولومبيا, أخبار كولومبيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم

رئيس كولومبيا يصف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بـ "المذبحة والإبادة الجماعية"

02:46 GMT 28.10.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZالرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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وصف الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بـ "المذبحة"، مضيفا أن البشرية باتت "أمام إبادة جماعية".
مكسيكو - سبوتنيك. وكتب بيترو على موقع "إكس"، يوم الجمعة، "مع القطع الكامل للطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة. مئة طائرة تقصف بينما يتوغل آلاف الجنود الإسرائيليين في غزة".
وأضاف أن "البشرية اليوم أمام إبادة جماعية".
وبدأت إسرائيل، أمس الجمعة، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".
وخلال العلمية اليوم شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على غزة تزامنا مع توغل بري .. صور وفيديوأمس, 06:05 GMT
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