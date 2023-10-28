https://sputnikarabic.ae/20231028/ماسك-يسخر-من-تصريحات-البيت-الأبيض-حول-إيران-بصورة-1082556495.html

ماسك يسخر من تصريحات "البيت الأبيض" حول إيران من خلال صورة

ماسك يسخر من تصريحات "البيت الأبيض" حول إيران من خلال صورة

سخر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من تصريحات البيت الأبيض التي زعمت فيها واشنطن مرارا بأن إيران "تريد شن حرب" في المنطقة، وذلك من خلال صورة توضح زيف هذه... 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T11:03+0000

2023-10-28T11:03+0000

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العالم

إيران

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وشارك إيلون ماسك صورة على "إيكس" (توتر سابقا) تظهر فيها خريطة غيران والدول المحيطة بها، وأعلام أمريكية تشير إلى نقاط انتشار القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.وعلق ماسك على الصورة بعبارة مقتضبة قال فيها: "آها الإيرانيون!"، في إشارة إلى الاستغراب.وتظهر الصورة القواعد الأمريكية المنشرة حول إيران، التي تطوقها من 3 جهات، مع عبارة في الأعلى: "إيران تريد الحرب".وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، تحذيرا مباشرا إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من استمرار الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، والتي تزايدت بعد اندلاع حرب جديدة بين حركة "حماس" وإسرائيل.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع بايدن، برئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، وقال بايدن: "تحذيري لآية الله (علي خامنئي) إذا استمروا في التحرك ضد قواتنا سوف نرد ويجب أن يكون مستعدا".وقال عبد اللهيان، إن "الولايات المتحدة طالبت إيران بضبط النفس، ودعوة الأطراف الأخرى في المنطقة أيضًا إلى الهدوء"، محذرا من أنه "في حال ارتكبت إسرائيل خطأ شن هجوم بري على غزة ستتورط في مستنقع لا يمكنها التخلص منه"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وختم عبد اللهيان: "أوجّه رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه كفى نفاقًا، وهل المجازر وقصف المدنيين وتدمير المستشفيات تتوافق مع شعاراتكم؟"، معتبرا "المقاومة حق مشروع للفلسطينيين".

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العالم, إيران