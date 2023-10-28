https://sputnikarabic.ae/20231028/ماسك-يسخر-من-تصريحات-البيت-الأبيض-حول-إيران-بصورة-1082556495.html
ماسك يسخر من تصريحات "البيت الأبيض" حول إيران من خلال صورة
ماسك يسخر من تصريحات "البيت الأبيض" حول إيران من خلال صورة
سخر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من تصريحات البيت الأبيض التي زعمت فيها واشنطن مرارا بأن إيران "تريد شن حرب" في المنطقة، وذلك من خلال صورة توضح زيف هذه... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:03+0000
2023-10-28T11:03+0000
2023-10-28T11:05+0000
العالم
إيران
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وشارك إيلون ماسك صورة على "إيكس" (توتر سابقا) تظهر فيها خريطة غيران والدول المحيطة بها، وأعلام أمريكية تشير إلى نقاط انتشار القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.وعلق ماسك على الصورة بعبارة مقتضبة قال فيها: "آها الإيرانيون!"، في إشارة إلى الاستغراب.وتظهر الصورة القواعد الأمريكية المنشرة حول إيران، التي تطوقها من 3 جهات، مع عبارة في الأعلى: "إيران تريد الحرب".وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، تحذيرا مباشرا إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من استمرار الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، والتي تزايدت بعد اندلاع حرب جديدة بين حركة "حماس" وإسرائيل.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع بايدن، برئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، وقال بايدن: "تحذيري لآية الله (علي خامنئي) إذا استمروا في التحرك ضد قواتنا سوف نرد ويجب أن يكون مستعدا".وقال عبد اللهيان، إن "الولايات المتحدة طالبت إيران بضبط النفس، ودعوة الأطراف الأخرى في المنطقة أيضًا إلى الهدوء"، محذرا من أنه "في حال ارتكبت إسرائيل خطأ شن هجوم بري على غزة ستتورط في مستنقع لا يمكنها التخلص منه"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وختم عبد اللهيان: "أوجّه رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه كفى نفاقًا، وهل المجازر وقصف المدنيين وتدمير المستشفيات تتوافق مع شعاراتكم؟"، معتبرا "المقاومة حق مشروع للفلسطينيين".
https://sputnikarabic.ae/20231028/لافروف-يتحدث-عن-وحش-بدأ-يخافه-الغرب-1082556372.html
إيران
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العالم, إيران
ماسك يسخر من تصريحات "البيت الأبيض" حول إيران من خلال صورة
11:03 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 11:05 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
سخر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من تصريحات البيت الأبيض التي زعمت فيها واشنطن مرارا بأن إيران "تريد شن حرب" في المنطقة، وذلك من خلال صورة توضح زيف هذه الادعاءات.
وشارك إيلون ماسك صورة على "إيكس" (توتر سابقا) تظهر فيها خريطة غيران والدول المحيطة بها، وأعلام أمريكية تشير إلى نقاط انتشار القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وعلق ماسك على الصورة بعبارة مقتضبة قال فيها: "آها الإيرانيون!"، في إشارة إلى الاستغراب.
وتظهر الصورة القواعد الأمريكية المنشرة حول إيران، التي تطوقها من 3 جهات، مع عبارة في الأعلى: "إيران تريد الحرب".
لكن الصورة كتب عليها بالخط العريض من الأسفل عبارة أخرى، جاء فيها: "انظروا كيف وضعوا بلدهم (إيران) بقرب قواعدنا العسكرية!".
وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، تحذيرا مباشرا إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من استمرار الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، والتي تزايدت بعد اندلاع حرب جديدة بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع بايدن، برئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، وقال
بايدن: "تحذيري لآية الله (علي خامنئي) إذا استمروا في التحرك ضد قواتنا سوف نرد ويجب أن يكون مستعدا".
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين الماضي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسالتين إلى إيران تؤكد فيهما أنها لا تنوي توسيع دائرة الحرب، وليست معنية بتوسيع رقعة الأزمة في المنطقة".
وقال عبد اللهيان، إن "الولايات المتحدة طالبت إيران بضبط النفس، ودعوة الأطراف الأخرى في المنطقة أيضًا إلى الهدوء"، محذرا من أنه "في حال ارتكبت إسرائيل خطأ شن هجوم بري على غزة ستتورط في مستنقع لا يمكنها التخلص منه"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأكد أن "الولايات المتحدة أثبتت عبر إرسال مئات المعدات العسكرية وتقديم الدعم الشامل للكيان الصهيوني أنها ليست محايدة"، متهمًا إياها بأنها تزيد من حدة الأزمة ضد المدنيين والأبرياء في غزة.
وختم عبد اللهيان: "أوجّه رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه كفى نفاقًا، وهل المجازر وقصف المدنيين وتدمير المستشفيات تتوافق مع شعاراتكم؟"، معتبرا "المقاومة حق مشروع للفلسطينيين".