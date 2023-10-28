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https://sputnikarabic.ae/20231028/مجلة-غريبة-مسؤولونا-لا-يريدون-الاعتراف-بواقع-تأثير-سقف-أسعار-النفط-على-روسيا-1082565400.html
مجلة غريبة: مسؤولونا لا يريدون الاعتراف بواقع تأثير سقف أسعار النفط على روسيا
مجلة غريبة: مسؤولونا لا يريدون الاعتراف بواقع تأثير سقف أسعار النفط على روسيا
كتبت مجلة "فورين بوليسي" أن قرار الغرب بفرض سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل لم يلحق الضرر بروسيا. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T15:19+0000
2023-10-28T15:19+0000
اقتصاد
سوق النفط
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وقالت المجلة: "يزعم أنصار القيود (أسعار النفط) أنها تمثل الأداة الأكثر أهمية "لتقييد" الكرملين. ويعتقد النقاد أن روسيا تتحايل على القيود بسهولة، مما يجعلها غير فعالة".في الواقع، يقول المؤلف، على الرغم من أن القيود المفروضة كان لها تأثير في البداية، إلا أن الكرملين اليوم قد تكيف معها بالكامل بالفعل. وعلى وجه الخصوص، بدأت موسكو في إجراء تجارة متزايدة مع البلدان التي لا تدعم سقف الأسعار.ومع ذلك، يقول المقال إن مؤيدي التقييد يقدمون خيارات مختلفة لتعزيزه - فرض عقوبات على شركات النفط الروسية ووسطائها الأجانب. لكن هذا، كما تقول مجلة فورين بوليسي، لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.ويعتقد المؤلف أن "السياسيين لا يحبون الاعتراف بذلك أبدا، ولكن لا توجد عقوبات مثالية. وقد نجح الحد من أسعار النفط في العام الماضي، ولكن لم يكن المقصود منه قط أن يكون إجراء طويل الأجل. فدائما يتم التكيف مع هدف العقوبات".
https://sputnikarabic.ae/20230930/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تعترف-سقف-أسعار-النفط-الروسي-لا-يعمل-على-النحو-الذي-ينشده-الغرب-1081531302.html
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اقتصاد, سوق النفط
اقتصاد, سوق النفط

مجلة غريبة: مسؤولونا لا يريدون الاعتراف بواقع تأثير سقف أسعار النفط على روسيا

15:19 GMT 28.10.2023
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصوراستخراج النفط من باطن الأرض
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
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كتبت مجلة "فورين بوليسي" أن قرار الغرب بفرض سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل لم يلحق الضرر بروسيا.
وقالت المجلة: "يزعم أنصار القيود (أسعار النفط) أنها تمثل الأداة الأكثر أهمية "لتقييد" الكرملين. ويعتقد النقاد أن روسيا تتحايل على القيود بسهولة، مما يجعلها غير فعالة".
في الواقع، يقول المؤلف، على الرغم من أن القيود المفروضة كان لها تأثير في البداية، إلا أن الكرملين اليوم قد تكيف معها بالكامل بالفعل. وعلى وجه الخصوص، بدأت موسكو في إجراء تجارة متزايدة مع البلدان التي لا تدعم سقف الأسعار.
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف: سقف أسعار النفط الروسي لا يعمل على النحو الذي ينشده الغرب
30 سبتمبر, 08:38 GMT
ومع ذلك، يقول المقال إن مؤيدي التقييد يقدمون خيارات مختلفة لتعزيزه - فرض عقوبات على شركات النفط الروسية ووسطائها الأجانب. لكن هذا، كما تقول مجلة فورين بوليسي، لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.
ويعتقد المؤلف أن "السياسيين لا يحبون الاعتراف بذلك أبدا، ولكن لا توجد عقوبات مثالية. وقد نجح الحد من أسعار النفط في العام الماضي، ولكن لم يكن المقصود منه قط أن يكون إجراء طويل الأجل. فدائما يتم التكيف مع هدف العقوبات".
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