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https://sputnikarabic.ae/20231028/محلل-ألماني-نبوءة-بوتين-بخصوص-أوكرانيا-بدأت-تتحقق-1082567925.html
محلل ألماني: "نبوءة" بوتين بخصوص أوكرانيا بدأت تتحقق
محلل ألماني: "نبوءة" بوتين بخصوص أوكرانيا بدأت تتحقق
أعلن غوستاف غريسيل، المحلل العسكري في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في مقابلة مع تلفزيون ZDF، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين راهن بشكل صحيح على تعب الغرب... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T16:41+0000
2023-10-28T16:41+0000
العالم
روسيا
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وقال المحلل: "في روسيا، يعلمون أن أوكرانيا تعتمد على الدعم الدولي. إذا لم يكن من الممكن هزيمة الجيش الأوكراني بسرعة، ففي غضون سنوات قليلة يمكن أن ترتفع تكلفة هذه العمليات العسكرية كثيرًا لدرجة أن الغرب سيقول في مرحلة ما: لقد اكتفينا".ووفقاً لغريسيل، فإن موقف روسيا يستند إلى ملاحظات بوتين الشخصية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان ــ فقد خلص إلى أنه إذا أصبحت التكاليف في أوكرانيا مرتفعة للغاية، فإن الغرب سوف يبتعد عنها.وأضاف الخبير أن روسيا تجبر أوكرانيا على الاعتماد بشكل متزايد على الغرب، باستنزافها قدرة صناعتها الدفاعية. ونظراً للمزاج السائد في أوروبا ــ انتصار حزب معارض لمساعدة كييف في الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، وسوء علاقات أوكرانيا مع بولندا ــ فإن دعم أوروبا والولايات المتحدة لزيلينسكي سوف يضعف قريباً. علاوة على ذلك، يؤكد غريسيل أن احتمال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 والخلافات في الكونغرس المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب ومناقشة الميزانية لا تصب أيضًا في صالح كييف.ويخلص إلى أن استراتيجية بوتين تبرر نفسها - فنظراً للانقسام في أوروبا والولايات المتحدة، ليس هناك أي معنى للموافقة على تقديم تنازلات لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الروسي-يضرب-مركز-قيادة-وسيطرة-قوات-الجو-الأوكرانية-في-كريفوغراد---عاجل-1082557759.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

محلل ألماني: "نبوءة" بوتين بخصوص أوكرانيا بدأت تتحقق

16:41 GMT 28.10.2023
© RIA Novosti . Aleksey Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© RIA Novosti . Aleksey Druzhinin
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أعلن غوستاف غريسيل، المحلل العسكري في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في مقابلة مع تلفزيون ZDF، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين راهن بشكل صحيح على تعب الغرب المتزايد من الإنفاق الباهظ على أوكرانيا.
وقال المحلل: "في روسيا، يعلمون أن أوكرانيا تعتمد على الدعم الدولي. إذا لم يكن من الممكن هزيمة الجيش الأوكراني بسرعة، ففي غضون سنوات قليلة يمكن أن ترتفع تكلفة هذه العمليات العسكرية كثيرًا لدرجة أن الغرب سيقول في مرحلة ما: لقد اكتفينا".
تفجير ذخيرة ألقيت بواسطة طائرة بدون طيار في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يضرب مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في كريفوغراد
11:15 GMT
ووفقاً لغريسيل، فإن موقف روسيا يستند إلى ملاحظات بوتين الشخصية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان ــ فقد خلص إلى أنه إذا أصبحت التكاليف في أوكرانيا مرتفعة للغاية، فإن الغرب سوف يبتعد عنها.
وأضاف الخبير أن روسيا تجبر أوكرانيا على الاعتماد بشكل متزايد على الغرب، باستنزافها قدرة صناعتها الدفاعية. ونظراً للمزاج السائد في أوروبا ــ انتصار حزب معارض لمساعدة كييف في الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، وسوء علاقات أوكرانيا مع بولندا ــ فإن دعم أوروبا والولايات المتحدة لزيلينسكي سوف يضعف قريباً.
علاوة على ذلك، يؤكد غريسيل أن احتمال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 والخلافات في الكونغرس المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب ومناقشة الميزانية لا تصب أيضًا في صالح كييف.
ويخلص إلى أن استراتيجية بوتين تبرر نفسها - فنظراً للانقسام في أوروبا والولايات المتحدة، ليس هناك أي معنى للموافقة على تقديم تنازلات لأوكرانيا.
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