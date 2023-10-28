https://sputnikarabic.ae/20231028/مقتل-أكثر-من-21-عاملا-بحريق-منجم-في-كازاخستان-1082552762.html
مقتل أكثر من 21 عاملا بحريق منجم في كازاخستان
مقتل أكثر من 21 عاملا بحريق منجم في كازاخستان
أفاد المكتب الإعلامي لشركة "أرسيلورميتال تيميرتاو"، اليوم السبت، بأن أعدد ضحايا الحريق الذي وقع في منجمها في منطقة كاراغاندا في كازاخستان وصل إلى 21 قتيلا. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T08:12+0000
2023-10-28T08:12+0000
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وأوضحت الشركة، في بيان: "تم إخراج 208 من أصل 252 من عمال المناجم، ويتلقى 18 المساعدة الطبية، ولا يزال 23 من العمال داخل المنجم، حيث تم العثور على جثث 21 من عمال المناجم، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة".في وقت سابق، ذكرت وكالة المعلومات الحكومية "كازينفورم"، نقلا عن فيكتور غافيولوف، المدير التنفيذي لشركة "أرسيلورميتال تيميرتاو"، صاحب المنجم، أن عدد الوفيات نتيجة للحادث في المنجم ارتفع في المنطقة إلى 20.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أنه تم تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في ملابسات الحادث. وأصدر الرئيس توكاييف تعليماته للحكومة بإنهاء التعاون الاستثماري مع شركة "أرسيلورميتالتمرتاو"، إذ وقع في المنجم ذاته حالة طارئة أيضا في أغسطس/ آب من هذا العام، وتوفي إثرها خمسة عمال نتيجة الحريق.
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العالم, منجم, منوعات
مقتل أكثر من 21 عاملا بحريق منجم في كازاخستان
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أفاد المكتب الإعلامي لشركة "أرسيلورميتال تيميرتاو"، اليوم السبت، بأن أعدد ضحايا الحريق الذي وقع في منجمها في منطقة كاراغاندا في كازاخستان وصل إلى 21 قتيلا.
وأوضحت الشركة، في بيان: "تم إخراج 208 من أصل 252 من عمال المناجم، ويتلقى 18 المساعدة الطبية، ولا يزال 23 من العمال داخل المنجم، حيث تم العثور على جثث 21 من عمال المناجم، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة".
وأكّدت الشركة أنه من المفترض أن يكون هناك انفجار لغاز الميثان في المنجم.
في وقت سابق، ذكرت وكالة المعلومات الحكومية "كازينفورم"،
نقلا عن فيكتور غافيولوف، المدير التنفيذي لشركة "أرسيلورميتال تيميرتاو"، صاحب المنجم، أن عدد الوفيات نتيجة للحادث في المنجم ارتفع في المنطقة إلى 20.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أنه تم تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في ملابسات الحادث.
وأصدر الرئيس توكاييف تعليماته للحكومة بإنهاء التعاون الاستثماري مع شركة "أرسيلورميتالتمرتاو"، إذ وقع في المنجم ذاته حالة طارئة أيضا في أغسطس/ آب من هذا العام، وتوفي إثرها خمسة عمال نتيجة الحريق.