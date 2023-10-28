https://sputnikarabic.ae/20231028/-الرئيس-المصري-حادثتا-طابا-ونوبيع-دليل-على-أن-التصعيد-في-غزة-له-آثار-على-المنطقة-1082555120.html

الرئيس المصري: حادثتا طابا ونوبيع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة

الرئيس المصري: حادثتا طابا ونوبيع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص القاهرة على أن تلعب دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس. 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T09:33+0000

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جاء ذلك خلال كلمته أثناء فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة فى دورته الثانية، اليوم السبت. وقال السيسي، إن طائرات مسيرة دخلت الحدود المصرية وجرى إسقاطها.وأوضح أن المنطقة في هذه الحالة ستكون عبارة عن قنبلة موقوتة تسبِّب الأذى للجميع.ولفت إلى أن "مصر تقدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الدعوة لوقف الاقتتال وفرض هدنة إنسانية، في قطاع غزة".وأضاف الرئيس المصري أن "هذا الأمر مهم للغاية في ظل أن حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يقود إلى الندم حال خروج الأمور عن السيطرة".وأشار إلى أن "مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الاقتتال وإطلاق سراح المحتجزين في غزة".كما أكد أن مصر تبذل جهدا كبيرا لإدخال المساعدات الإنسانية بكاملها إلى قطاع غزة، مقدما الشكر لكل الدول التي قدمت المساعدات.وكان الجيش المصري قد أعلن أمس الجمعة، نتائج التحقيقات التي أجرتها بشأن الهجمات، التي طالت منطقتي نويبع وطابا، على الحدود مع إسرائيل.وقال في بيان، إنه "بتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال".وأضاف "تم إستهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا".وأكد أنه "جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".يشار إلى أن إسرائيل، قالت مساء الجمعة، إن "الطائرات المسيرة، التي سقطت في مدينتي طابا ونويبع المصرية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية"، والتي كانت تستهدفها في المقام الأول.

https://sputnikarabic.ae/20231025/السيسي-مصر-لديها-القوة-الكافية-وستستخدمها-للدفاع-عن-نفسها-1082439475.html

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