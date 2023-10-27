https://sputnikarabic.ae/20231027/مصر-تعلن-نتائج-التحقيقات-في-هجمات-طالت-منطقتي-نويبع-وطابا-الحدوديتين-1082541215.html

مصر تعلن نتائج التحقيقات في هجمات طالت منطقتي نويبع وطابا الحدوديتين

مصر تعلن نتائج التحقيقات في هجمات طالت منطقتي نويبع وطابا الحدوديتين

أعلنت القوات المسلحة المصرية، مساء اليوم الجمعة، نتائج التحقيقات التي أجرتها بشأن الهجمات، التي طالت منطقتي نويبع وطابا، على الحدود مع إسرائيل. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T19:25+0000

2023-10-27T19:25+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل، إنه "بتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم إستهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا".وتابع المتحدث أنه "جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".يشار إلى أن إسرائيل، قالت مساء اليوم الجمعة، إن "الصواريخ والطائرات المسيرة، التي ضربت مدينة طابا المصربة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية"، والتي كانت تستهدفها في المقام الأول.وكان الجيش المصري قد ذكر، في بيان له، أن "الانفجار الذي وقع، صباح اليوم الجمعة، نتج عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار، مجهولة الهوية".وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لعدد (6) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة".وأكد الجيش أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، سقط صاروخ في طابا المصرية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر عقار سكني.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصادر مطلعة، أنه "في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية"، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، أنه "تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد، والقضية قيد التحقيق".وتابع: "بحسب فهمنا، فإن هذا التهديد هو مصدر الضرر الذي حدث في مصر".ولاحقا، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصدر سيادي مصري، قوله: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها".وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".

https://sputnikarabic.ae/20231027/الجيش-المصري-يعلن-تفاصيل-حادث-طابا---عاجل-1082509938.html

https://sputnikarabic.ae/20231027/مصر-كل-الخيارات-متاحة-بمجرد-تحديد-جهة-إطلاق-الصاروخ-على-طابا-1082503345.html

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