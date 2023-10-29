https://sputnikarabic.ae/20231029/إيقاف-مساعدة-زوجة-نتنياهو-عن-العمل-بعد-منشورات-تحريضية-1082605865.html

إيقاف مساعدة زوجة نتنياهو عن العمل بعد منشورات تحريضية

إيقاف مساعدة زوجة نتنياهو عن العمل بعد منشورات تحريضية

ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم إيقاف مساعدة سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن العمل لمدة أسبوعين بعد منشورات "تحريضية" على وسائل... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T15:30+0000

2023-10-29T15:30+0000

2023-10-29T15:30+0000

العالم

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وتشير الصحيفة إلى أن تسيبي نافون، مساعدة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارة، التي تم تأديبها بسبب منشورات تحريضية، تم إيقافها عن عملها لمدة أسبوعين.ووفقا لها، فقد بدأت لجنة الخدمة المدنية الإجراءات التأديبية. وبحسب الصحيفة، فإن نافون ألقت في منشوراتها باللوم في هجوم حماس على وسائل الإعلام والمدعين العامين واليساريين وزعيم المعارضة يائير لابيد والمتظاهرين.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231029/جنرال-إسرائيلي-سابق-يمكن-للحرب-أن-تستمر-لعام-ونصف-العام-1082605449.html

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