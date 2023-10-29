https://sputnikarabic.ae/20231029/اشتباكات-بين-التشكيلات-المسلحة-في-غريان-الليبية-1082597512.html
اشتباكات بين التشكيلات المسلحة في غريان الليبية
اشتباكات بين التشكيلات المسلحة في غريان الليبية
وقعت، صباح اليوم الأحد، اشتباكات في مدينة غريان بين التشكيلات المسلحة، وهي لواء حماية غريان، وجهاز دعم الاستقرار، التابعين للكتائب غربي البلاد، مع القوى... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T12:55+0000
2023-10-29T12:55+0000
2023-10-29T13:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/09/1063361644_0:39:960:579_1920x0_80_0_0_4df24c71ae229d960405963184e2880c.jpg
ويرجع الاشتباك بسبب محاولة منع دخول قوات الجيش الليبي إلى مدينة غريان، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وبحسب شاهد عيان، فقد "تمكنت القوى المشتركة من الدخول إلى المدينة والسيطرة عليها بعد انسحاب قوات لواء دعم الاستقرار ولواء حماية غريان".ولا تزال أصوات النيران مستمرة في جهة بوابة بورشادة، التي تقع في باطن جبل غريان، بحسب المراسل.يشار إلى أن القوى المشتركة كانت تسيطر على مدينة غريان، بعد تقدم قوات الجيش الليبي في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس، وانسحبت القوى بعد انسحاب قوات الجيش الليبي.
https://sputnikarabic.ae/20230928/الجيش-الوطني-الليبي-حفتر-التقى-مع-بوتين-وشويغو-في-موسكو-عاجل-1081492686.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/09/1063361644_98:0:951:640_1920x0_80_0_0_61f7d68780bbc151a43f4aaa44071af1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
اشتباكات بين التشكيلات المسلحة في غريان الليبية
12:55 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 29.10.2023) تابعنا عبر
وقعت، صباح اليوم الأحد، اشتباكات في مدينة غريان بين التشكيلات المسلحة، وهي لواء حماية غريان، وجهاز دعم الاستقرار، التابعين للكتائب غربي البلاد، مع القوى المشتركة، بقيادة عبد الخالق الدايخ، التابع للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويرجع الاشتباك بسبب محاولة منع دخول قوات الجيش الليبي إلى مدينة غريان
، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وبحسب شاهد عيان، فقد "تمكنت القوى المشتركة من الدخول إلى المدينة والسيطرة عليها بعد انسحاب قوات لواء دعم الاستقرار ولواء حماية غريان".
ولا تزال أصوات النيران مستمرة في جهة بوابة بورشادة، التي تقع في باطن جبل غريان، بحسب المراسل.
يشار إلى أن القوى المشتركة كانت تسيطر على مدينة غريان، بعد تقدم قوات الجيش الليبي
في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس، وانسحبت القوى بعد انسحاب قوات الجيش الليبي.