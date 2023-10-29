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اشتباكات بين التشكيلات المسلحة في غريان الليبية
اشتباكات بين التشكيلات المسلحة في غريان الليبية
وقعت، صباح اليوم الأحد، اشتباكات في مدينة غريان بين التشكيلات المسلحة، وهي لواء حماية غريان، ‏وجهاز دعم الاستقرار، التابعين للكتائب غربي البلاد، مع القوى... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T12:55+0000
2023-10-29T13:09+0000
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ويرجع الاشتباك بسبب محاولة منع دخول قوات الجيش الليبي إلى مدينة غريان، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وبحسب شاهد عيان، فقد "تمكنت القوى المشتركة من الدخول إلى المدينة والسيطرة عليها بعد انسحاب قوات لواء دعم الاستقرار ولواء حماية غريان".ولا تزال أصوات النيران مستمرة في جهة بوابة بورشادة، التي تقع في باطن جبل غريان، بحسب المراسل.يشار إلى أن القوى المشتركة كانت تسيطر على مدينة غريان، بعد تقدم قوات الجيش الليبي في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس، وانسحبت القوى بعد انسحاب قوات الجيش الليبي.
https://sputnikarabic.ae/20230928/الجيش-الوطني-الليبي-حفتر-التقى-مع-بوتين-وشويغو-في-موسكو-عاجل-1081492686.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

اشتباكات بين التشكيلات المسلحة في غريان الليبية

12:55 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 29.10.2023)
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبيمعدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي
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وقعت، صباح اليوم الأحد، اشتباكات في مدينة غريان بين التشكيلات المسلحة، وهي لواء حماية غريان، ‏وجهاز دعم الاستقرار، التابعين للكتائب غربي البلاد، مع القوى المشتركة، بقيادة عبد الخالق الدايخ، ‏التابع للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.‏
ويرجع الاشتباك بسبب محاولة منع دخول قوات الجيش الليبي إلى مدينة غريان، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وبحسب شاهد عيان، فقد "تمكنت القوى المشتركة من الدخول إلى المدينة والسيطرة عليها بعد انسحاب قوات لواء دعم الاستقرار ولواء حماية غريان".
ولا تزال أصوات النيران مستمرة في جهة بوابة بورشادة، التي تقع في باطن جبل غريان، بحسب المراسل.
حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
الجيش الوطني الليبي: حفتر التقى مع بوتين وشويغو في موسكو
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يشار إلى أن القوى المشتركة كانت تسيطر على مدينة غريان، بعد تقدم قوات الجيش الليبي في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس، وانسحبت القوى بعد انسحاب قوات الجيش الليبي.
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