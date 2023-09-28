https://sputnikarabic.ae/20230928/الجيش-الوطني-الليبي-حفتر-التقى-مع-بوتين-وشويغو-في-موسكو-عاجل-1081492686.html
الجيش الوطني الليبي: حفتر التقى مع بوتين وشويغو في موسكو
الجيش الوطني الليبي: حفتر التقى مع بوتين وشويغو في موسكو
قال الجيش الوطني الليبي إن قائده خليفة حفتر التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T17:29+0000
2023-09-28T17:29+0000
2023-09-28T17:37+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وقال الجيش في بيان نشره على موقع فيسبوك (التابع لشركة "ميتا" التي تخضع لعقوبات في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، إن "القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو في العاصمة الروسية موسكو".وكان الجيش الوطني الليبي قد أفاد، يوم الثلاثاء، بأن القائد العسكري الليبي وصل إلى روسيا في زيارة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
الجيش الوطني الليبي: حفتر التقى مع بوتين وشويغو في موسكو
17:29 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 17:37 GMT 28.09.2023) تابعنا عبر
قال الجيش الوطني الليبي إن قائده خليفة حفتر التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو.
وقال الجيش في بيان نشره على موقع فيسبوك (التابع لشركة "ميتا" التي تخضع لعقوبات في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، إن "القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو في العاصمة الروسية موسكو".
وكان الجيش الوطني الليبي قد أفاد، يوم الثلاثاء، بأن القائد العسكري الليبي وصل إلى روسيا في زيارة.