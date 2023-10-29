https://sputnikarabic.ae/20231029/الجيش-الإسرائيلي-صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنة-كيسوفيم-بالقرب-من-الحدود-مع-قطاع-غزة-1082613562.html
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة كيسوفيم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T22:21+0000
2023-10-29T22:21+0000
2023-10-29T22:22+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على تطبيق "تيلغرام"، إن "صافرات الإنذار دوت في مستوطنة كيسوفيم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة
22:21 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 22:22 GMT 29.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة كيسوفيم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على تطبيق "تيلغرام"، إن "صافرات الإنذار دوت في مستوطنة كيسوفيم".