عربي
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20231029/الجيش-الإسرائيلي-صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنة-كيسوفيم-بالقرب-من-الحدود-مع-قطاع-غزة-1082613562.html
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة كيسوفيم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T22:21+0000
2023-10-29T22:22+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على تطبيق "تيلغرام"، إن "صافرات الإنذار دوت في مستوطنة كيسوفيم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم

الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة

22:21 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 22:22 GMT 29.10.2023)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة كيسوفيم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على تطبيق "تيلغرام"، إن "صافرات الإنذار دوت في مستوطنة كيسوفيم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинский ребенок наблюдает, как поднимается дым после израильского авиаудара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو20:43 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала