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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T06:14+0000
2023-10-29T06:16+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو

06:14 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 06:16 GMT 29.10.2023)
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسراه شمال قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة نتيف هعسراه شمال قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "صافرات الإنذار دوت في نتيف عسراه بعد حوالي 7 ساعات من الهدوء".
في سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية بأن الفصائل الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.
05:13 GMT 29.10.2023
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
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05:08 GMT 29.10.2023
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صفارات الإنذار تدوي في كيبوتس نتيف هعسراه في منطقة غلاف غزة
04:26 GMT 29.10.2023
أصيب فجر اليوم الأحد، 4 شبان خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.
04:17 GMT 29.10.2023
إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تدمر خيمة الاعتصام المفتوح خلال اقتحام مدينة جنين، فجر اليوم
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عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في مخيم النصيرات للاجئين، قطاع غزة 24 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
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إعلام فلسطيني: عودة الاتصال على بعض الشبكات بشكل جزئي في قطاع غزة
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01:51 GMT 29.10.2023
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01:51 GMT 29.10.2023
قوات الجيش الإسرائيلي تبدأ اقتحام مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية
01:48 GMT 29.10.2023
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم الأحد، مدينة جنين.
وأفاد شهود عيان لـ "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.
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