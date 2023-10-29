تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو

إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسراه شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة نتيف هعسراه شمال قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "صافرات الإنذار دوت في نتيف عسراه بعد حوالي 7 ساعات من الهدوء".

في سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية بأن الفصائل الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.