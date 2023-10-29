https://sputnikarabic.ae/20231029/الدفاع-المولدوفية-تكشف-سبب-هبوط-طائرة-ضخمة-تابعة-لـالناتو-على-أراضيها-1082602087.html
الدفاع المولدوفية تكشف سبب هبوط طائرة ضخمة تابعة لـ"الناتو" على أراضيها
الدفاع المولدوفية تكشف سبب هبوط طائرة ضخمة تابعة لـ"الناتو" على أراضيها
أفادت وزارة الدفاع المولدوفية أن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي هبطت في مطار مولدوفا في ماركوليستي في إطار التدريبات العسكرية المولدوفية الأمريكية المخطط لها. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T14:30+0000
2023-10-29T14:30+0000
2023-10-29T14:30+0000
العالم
مولدوفا
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وقالت على تلغرام: "هبطت طائرة عسكرية تابعة لتحالف شمال الأطلسي من طراز C-17 Globemaster، التي دخلت المجال الجوي لجمهورية مولدوفا، مطار ماركوليستي الدولي. بعد ذلك، تجري الاستعدادات للقفزات المظلية التي يقوم بها الجيشان المولدوفي والأمريكي في إطار "التمرين المشترك Aurochs Partner-2023".وأوضحت أن المناورات تجري وفق خطة التدريب القتالي للجيش الوطني للعام الجاري.تجرى المناورات العسكرية المولدوفية الأمريكية المشتركة "Aurochs Partner-2023" في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، شمالي مولدوفا في حقول تدريب فوج الطيران ديسيبال في ماركوليستي ولواء البندقية الآلية المولدوفي في بالتي. ويشارك في التدريبات أكثر من 200 عسكري من مولدوفا والولايات المتحدة، وسيتدرب عسكريون على القفز بالمظلات.
https://sputnikarabic.ae/20231025/إعلام-الناتو-يتلقى-ضربة-في-منطقة-غير-متوقعة-1082452647.html
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العالم, مولدوفا
الدفاع المولدوفية تكشف سبب هبوط طائرة ضخمة تابعة لـ"الناتو" على أراضيها
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أفادت وزارة الدفاع المولدوفية أن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي هبطت في مطار مولدوفا في ماركوليستي في إطار التدريبات العسكرية المولدوفية الأمريكية المخطط لها.
وقالت على تلغرام: "هبطت طائرة عسكرية تابعة لتحالف شمال الأطلسي من طراز C-17 Globemaster، التي دخلت المجال الجوي لجمهورية مولدوفا، مطار ماركوليستي الدولي. بعد ذلك، تجري الاستعدادات للقفزات المظلية التي يقوم بها الجيشان المولدوفي والأمريكي في إطار "التمرين المشترك Aurochs Partner-2023".
وأوضحت أن المناورات تجري وفق خطة التدريب القتالي للجيش الوطني للعام الجاري.
تجرى المناورات العسكرية المولدوفية الأمريكية المشتركة "Aurochs Partner-2023" في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، شمالي مولدوفا في حقول تدريب فوج الطيران ديسيبال في ماركوليستي ولواء البندقية الآلية المولدوفي في بالتي. ويشارك في التدريبات أكثر من 200 عسكري من مولدوفا والولايات المتحدة، وسيتدرب عسكريون على القفز بالمظلات.