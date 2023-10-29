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https://sputnikarabic.ae/20231029/الدفاع-المولدوفية-تكشف-سبب-هبوط-طائرة-ضخمة-تابعة-لـالناتو-على-أراضيها-1082602087.html
الدفاع المولدوفية تكشف سبب هبوط طائرة ضخمة تابعة لـ"الناتو" على أراضيها
الدفاع المولدوفية تكشف سبب هبوط طائرة ضخمة تابعة لـ"الناتو" على أراضيها
أفادت وزارة الدفاع المولدوفية أن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي هبطت في مطار مولدوفا في ماركوليستي في إطار التدريبات العسكرية المولدوفية الأمريكية المخطط لها. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T14:30+0000
2023-10-29T14:30+0000
العالم
مولدوفا
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وقالت على تلغرام: "هبطت طائرة عسكرية تابعة لتحالف شمال الأطلسي من طراز C-17 Globemaster، التي دخلت المجال الجوي لجمهورية مولدوفا، مطار ماركوليستي الدولي. بعد ذلك، تجري الاستعدادات للقفزات المظلية التي يقوم بها الجيشان المولدوفي والأمريكي في إطار "التمرين المشترك Aurochs Partner-2023".وأوضحت أن المناورات تجري وفق خطة التدريب القتالي للجيش الوطني للعام الجاري.تجرى المناورات العسكرية المولدوفية الأمريكية المشتركة "Aurochs Partner-2023" في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، شمالي مولدوفا في حقول تدريب فوج الطيران ديسيبال في ماركوليستي ولواء البندقية الآلية المولدوفي في بالتي. ويشارك في التدريبات أكثر من 200 عسكري من مولدوفا والولايات المتحدة، وسيتدرب عسكريون على القفز بالمظلات.
https://sputnikarabic.ae/20231025/إعلام-الناتو-يتلقى-ضربة-في-منطقة-غير-متوقعة-1082452647.html
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العالم, مولدوفا
العالم, مولدوفا

الدفاع المولدوفية تكشف سبب هبوط طائرة ضخمة تابعة لـ"الناتو" على أراضيها

14:30 GMT 29.10.2023
© AP Photo / Aijaz Rahiجنود أمريكيون على خلفية طائرة من طراز "بوينغ إس-17أ" (Boeing C-17A Globemaster III) التابعة للقوات العسكرية الأمريكية، خلال المراسم الافتتاحية للمؤتمر والمعرض العسكري "آيرو إنديا 2019" (Aero India 2019) في بنغالور، الهند 20 فبراير/ شباط 2019
جنود أمريكيون على خلفية طائرة من طراز بوينغ إس-17أ (Boeing C-17A Globemaster III) التابعة للقوات العسكرية الأمريكية، خلال المراسم الافتتاحية للمؤتمر والمعرض العسكري آيرو إنديا 2019 (Aero India 2019) في بنغالور، الهند 20 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Aijaz Rahi
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أفادت وزارة الدفاع المولدوفية أن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي هبطت في مطار مولدوفا في ماركوليستي في إطار التدريبات العسكرية المولدوفية الأمريكية المخطط لها.
وقالت على تلغرام: "هبطت طائرة عسكرية تابعة لتحالف شمال الأطلسي من طراز C-17 Globemaster، التي دخلت المجال الجوي لجمهورية مولدوفا، مطار ماركوليستي الدولي. بعد ذلك، تجري الاستعدادات للقفزات المظلية التي يقوم بها الجيشان المولدوفي والأمريكي في إطار "التمرين المشترك Aurochs Partner-2023".
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2023
إعلام: الناتو يتلقى ضربة في منطقة غير متوقعة
25 أكتوبر, 14:05 GMT
وأوضحت أن المناورات تجري وفق خطة التدريب القتالي للجيش الوطني للعام الجاري.
تجرى المناورات العسكرية المولدوفية الأمريكية المشتركة "Aurochs Partner-2023" في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، شمالي مولدوفا في حقول تدريب فوج الطيران ديسيبال في ماركوليستي ولواء البندقية الآلية المولدوفي في بالتي. ويشارك في التدريبات أكثر من 200 عسكري من مولدوفا والولايات المتحدة، وسيتدرب عسكريون على القفز بالمظلات.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو13:58 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
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