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https://sputnikarabic.ae/20231029/القوات-الأمريكية-في-حقل-العمر-تطلق-3-صواريخ-نحو-بادية-الميادين-بريف-دير-الزور-1082580109.html
القوات الأمريكية في حقل العمر تطلق 3 صواريخ نحو بادية الميادين بريف دير الزور
القوات الأمريكية في حقل العمر تطلق 3 صواريخ نحو بادية الميادين بريف دير الزور
أطلقت القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، ثلاثة صواريخ باتجاه بادية الميادين بريف دير الزور شرق سوريا. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T01:00+0000
2023-10-29T01:38+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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الجيش الأمريكي
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دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك"، إن "الصواريخ سقطت في المنطقة الواقعة بين الميادين ومحكان دون ورود تفاصيل عن المواقع المستهدفة".وكان مصدر ميداني أفاد في وقت سابق لـ "سبوتنيك"، باستهداف القاعدة الأمريكية بحقل العمر بثلاثة صواريخ.وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في سوريا، لاسيما التنف وحقلي كونيكو والعمر لهجمات متكررة ازدادت وتيرتها مع بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231027/إصابات-محققة-في-صفوف-الجيش-الأمريكي-بقصف-صاروخي-استهدف-قواعده-شرقي-سوريا-1082519031.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا, الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا, الجيش الأمريكي

القوات الأمريكية في حقل العمر تطلق 3 صواريخ نحو بادية الميادين بريف دير الزور

01:00 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 01:38 GMT 29.10.2023)
© Sputnik . Farouq Modhiالجيش الأمريكي يطبق حصارا خانقا على 20 ألف سوري بمحيط حقل العمر نفطي
الجيش الأمريكي يطبق حصارا خانقا على 20 ألف سوري بمحيط حقل العمر نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik . Farouq Modhi
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أطلقت القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، ثلاثة صواريخ باتجاه بادية الميادين بريف دير الزور شرق سوريا.
دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك"، إن "الصواريخ سقطت في المنطقة الواقعة بين الميادين ومحكان دون ورود تفاصيل عن المواقع المستهدفة".
وأضاف المصدر، أن "الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الأمريكية تحلق في سماء منطقة حقل العمر، وذلك في أعقاب استهداف قاعدة حقل العمر الأمريكية في وقت سابق الليلة بثلاثة صواريخ".
وكان مصدر ميداني أفاد في وقت سابق لـ "سبوتنيك"، باستهداف القاعدة الأمريكية بحقل العمر بثلاثة صواريخ.
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27 أكتوبر, 11:31 GMT
وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في سوريا، لاسيما التنف وحقلي كونيكو والعمر لهجمات متكررة ازدادت وتيرتها مع بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
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