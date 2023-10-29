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القوات الروسية تحسن مواقعها على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231029/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان--عاجل-1082592530.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
القوات الروسية تحسن مواقعها على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 230 جنديا في يوم واحد، على اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T11:15+0000
2023-10-29T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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رصد عسكري
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وأضافت الدفاع في بيانها أن قوات مجموعة" الغرب" الروسية صدت بدعم من الطيران والمدفعية، هجومين من قبل اللواءين الآليين 14 و43 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 165 جنديا.وقالت الوزارة إن قوات مجموعة "المركز" الروسية، بدعم من طيران الجيش والمدفعية، صدت هجومين من قبل اللواءين الآليين 21 و63 الأوكرانيين في منطقتي يامبولوفكا وشيرفونا ديبروفا في جمهورية لوغانسك. ودمّرت القوى العاملة والمعدات من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تورسكي وسيريبريانسكي فورستري في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابعت الدفاع في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت على مدار اليوم 44 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231029/القوات-الروسية-تدمر-مركزي-قيادة-اللواءين-79-و66-الأوكرانيين-1082591842.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تحسن مواقعها على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان

11:15 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 29.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 230 جنديا في يوم واحد، على اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان.
وأضافت الدفاع في بيانها أن قوات مجموعة" الغرب" الروسية صدت بدعم من الطيران والمدفعية، هجومين من قبل اللواءين الآليين 14 و43 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 165 جنديا.
وقالت الوزارة إن قوات مجموعة "المركز" الروسية، بدعم من طيران الجيش والمدفعية، صدت هجومين من قبل اللواءين الآليين 21 و63 الأوكرانيين في منطقتي يامبولوفكا وشيرفونا ديبروفا في جمهورية لوغانسك. ودمّرت القوى العاملة والمعدات من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تورسكي وسيريبريانسكي فورستري في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركزي قيادة اللواءين 79 و66 الأوكرانيين
11:08 GMT
وتابعت الدفاع في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت على مدار اليوم 44 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
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