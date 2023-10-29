https://sputnikarabic.ae/20231029/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان--عاجل-1082592530.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
القوات الروسية تحسن مواقعها على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 230 جنديا في يوم واحد، على اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T11:15+0000
2023-10-29T11:15+0000
2023-10-29T11:36+0000
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وأضافت الدفاع في بيانها أن قوات مجموعة" الغرب" الروسية صدت بدعم من الطيران والمدفعية، هجومين من قبل اللواءين الآليين 14 و43 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 165 جنديا.وقالت الوزارة إن قوات مجموعة "المركز" الروسية، بدعم من طيران الجيش والمدفعية، صدت هجومين من قبل اللواءين الآليين 21 و63 الأوكرانيين في منطقتي يامبولوفكا وشيرفونا ديبروفا في جمهورية لوغانسك. ودمّرت القوى العاملة والمعدات من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تورسكي وسيريبريانسكي فورستري في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابعت الدفاع في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت على مدار اليوم 44 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231029/القوات-الروسية-تدمر-مركزي-قيادة-اللواءين-79-و66-الأوكرانيين-1082591842.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تحسن مواقعها على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
11:15 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 29.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 230 جنديا في يوم واحد، على اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان.
وأضافت الدفاع في بيانها أن قوات مجموعة" الغرب" الروسية صدت بدعم من الطيران والمدفعية، هجومين من قبل اللواءين الآليين 14 و43 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 165 جنديا.
وقالت الوزارة إن قوات مجموعة "المركز" الروسية، بدعم من طيران الجيش والمدفعية، صدت هجومين من قبل اللواءين الآليين 21 و63 الأوكرانيين في منطقتي يامبولوفكا وشيرفونا ديبروفا في جمهورية لوغانسك. ودمّرت القوى العاملة والمعدات من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تورسكي وسيريبريانسكي فورستري في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابعت الدفاع في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت على مدار اليوم 44 طائرة أوكرانية مسيرة
في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.