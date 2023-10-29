https://sputnikarabic.ae/20231029/الكدمات-مؤشر-على-شيء-أكثر-خطورة-في-جسم-الإنسان-1082585844.html

الكدمات مؤشر على شيء أكثر خطورة في جسم الإنسان

الكدمات مؤشر على شيء أكثر خطورة في جسم الإنسان

اكتشف علماء أن نحو 18% من البالغين يعانون من سهولة الإصابة بالكدمات، حيث تنجذب مجموعة من البروتينات (عوامل التخثر) بواسطة الصفائح الدموية وجدار الأوعية الدموية... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T07:53+0000

2023-10-29T07:53+0000

2023-10-29T07:53+0000

مرايا العلوم

الصحة

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ويتم تصنيع الصفائح الدموية في نخاع العظام، في حين يتم تصنيع عوامل التخثر في الغالب في الكبد، وقد تتأثر عوامل التخثر بمجموعة من الأسباب الموروثة أو المكتسبة.إذا كانت هناك مشكلة تؤثر على عوامل التخثر، أو الصفائح الدموية، فيمكن أن نجد أنفسنا نصاب بكدمات سهلة أو حتى نزيف مثير للمشاكل.عند الأطفال، عادة ما تكون حالة قصيرة المدى تتعافى من تلقاء نفسها، أما عند البالغين، قد تحتاج الحالات الشديدة إلى العلاج بالأدوية التي تثبط جهاز المناعة أو تعزز إنتاج الصفائح الدموية، وفي بعض الأحيان يحتاج إلى إجراء عملية جراحية لإزالة الطحال.الأدوية المستخدم لإيقاف مشكلة التخثر والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، والأسبرين يمكن أن تقلل من وظيفة الصفائح الدموية. يمكن أن تؤثر مخففات الدم، مثل الوارفارين، والأبيكسابان، والريفاروكسابان، والتي توصف للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالجلطات المؤدية إلى السكتة الدماغية، على الكدمات.قد يلاحظ الأشخاص الذين يستخدمون الكورتيكوستيرويدات، المكملات الغذائية مثل فيتامين "إي" لفترة طويلة، مثل الأمراض المزمنة، زيادة في الكدمات بسبب ترقق الجلد وضعف جدران الأوعية الدموية، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

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