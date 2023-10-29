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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231029/بعد-اقتحام-الآلاف-مخازن-المساعدات-أونروا-تحذر-من-تدهور-الوضع-الإنساني-في-غزة-1082588766.html
بعد اقتحام الآلاف مخازن المساعدات... "أونروا" تحذر من تدهور الوضع الإنساني في غزة
بعد اقتحام الآلاف مخازن المساعدات... "أونروا" تحذر من تدهور الوضع الإنساني في غزة
حذرت وكالة "أونروا" لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الأحد، من "الفوضى" بعد أن اقتحم الآلاف في غزة مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع وأخذوا الطحين... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T09:47+0000
2023-10-29T09:47+0000
طوفان الأقصى
أونروا
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأفادت وكالة "أونروا"، اليوم الأحد، بأن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات في غزة لأخذ مواد غذائية وغيرها من المواد الأساسية.وحذّرت وكالة أونروا الدولية في بيان لها من خطورة هذه الخطوة: "هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد 3 أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".وبيّنت الوكالة أن الدعم اللوجيستي للمساعدات المتجهة إلى غزة انقطع منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع، ردا منها على الهجوم الذي شنته "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.وكشفت وزارة الصحة في غزة عن أن ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزالـ 8000 فلسطيني، ونحو 20 ألف جريح، كما نجم عنها نزوح قرابة 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع.
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طوفان الأقصى, أونروا, العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى, أونروا, العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد اقتحام الآلاف مخازن المساعدات... "أونروا" تحذر من تدهور الوضع الإنساني في غزة

09:47 GMT 29.10.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBشعار وكالة "أونروا"
شعار وكالة أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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حذرت وكالة "أونروا" لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الأحد، من "الفوضى" بعد أن اقتحم الآلاف في غزة مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع وأخذوا الطحين والمؤن.
وأفادت وكالة "أونروا"، اليوم الأحد، بأن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات في غزة لأخذ مواد غذائية وغيرها من المواد الأساسية.

وأكدت الأونروا اقتحام الآلاف من سكان غزة مستودعات ومراكز توزيع المساعدات التابعة لها واستولوا على الطحين و"مواد التموين الأساسية".

وحذّرت وكالة أونروا الدولية في بيان لها من خطورة هذه الخطوة: "هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد 3 أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
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09:29 GMT
وبيّنت الوكالة أن الدعم اللوجيستي للمساعدات المتجهة إلى غزة انقطع منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع، ردا منها على الهجوم الذي شنته "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وكشفت وزارة الصحة في غزة عن أن ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزالـ 8000 فلسطيني، ونحو 20 ألف جريح، كما نجم عنها نزوح قرابة 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع.
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