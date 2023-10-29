https://sputnikarabic.ae/20231029/بعد-اقتحام-الآلاف-مخازن-المساعدات-أونروا-تحذر-من-تدهور-الوضع-الإنساني-في-غزة-1082588766.html

بعد اقتحام الآلاف مخازن المساعدات... "أونروا" تحذر من تدهور الوضع الإنساني في غزة

بعد اقتحام الآلاف مخازن المساعدات... "أونروا" تحذر من تدهور الوضع الإنساني في غزة

حذرت وكالة "أونروا" لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الأحد، من "الفوضى" بعد أن اقتحم الآلاف في غزة مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع وأخذوا الطحين... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T09:47+0000

2023-10-29T09:47+0000

2023-10-29T09:47+0000

طوفان الأقصى

أونروا

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وأفادت وكالة "أونروا"، اليوم الأحد، بأن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات في غزة لأخذ مواد غذائية وغيرها من المواد الأساسية.وحذّرت وكالة أونروا الدولية في بيان لها من خطورة هذه الخطوة: "هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد 3 أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".وبيّنت الوكالة أن الدعم اللوجيستي للمساعدات المتجهة إلى غزة انقطع منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع، ردا منها على الهجوم الذي شنته "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.وكشفت وزارة الصحة في غزة عن أن ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزالـ 8000 فلسطيني، ونحو 20 ألف جريح، كما نجم عنها نزوح قرابة 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع.

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طوفان الأقصى, أونروا, العدوان الإسرائيلي على غزة