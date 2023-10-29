https://sputnikarabic.ae/20231029/طائرات-إسرائيلية-تشن-عدوانا-على-جنوب-غرب-سوريا-1082614173.html
طائرات إسرائيلية تشن عدوانا على جنوب غرب سوريا
طائرات إسرائيلية تشن عدوانا على جنوب غرب سوريا
قال مصدر أمني سوري رفيع المستوى لــ "سبوتنيك"، إن "طائرات إسرائيلية شنت عدوانا جويا على بعض المواقع في ريف درعا الغربي المتاخم للجولان المحتل، أقصى جنوب غرب... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T23:37+0000
2023-10-29T23:37+0000
2023-10-29T23:58+0000
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وأضاف المصدر، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من فوق أجواء أراضي الجولان السوري المحتل، واستهدفت بعض المواقع بريف درعا الغربي.كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن الجيش قصف أهدافا مرتبطة بمليشيات إيرانية في محافظة درعا جنوبي سوريا.كان سلاح الجو الإسرائيلي، قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات خلال الشهر الجاري ما تسبب في خروجه عن الخدمة.وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في سوريا أو عبرها.كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأنه "لن يتم السماح لإيران وحزب الله بالتموضع في سوريا وإيذاء إسرائيل".يشار إلى أن سوريا حذرت يوم الأسبوع الماضي من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل صعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهيستيريا التي تعاني منها بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sputnikarabic.ae/20231025/مقاتلات-إسرائيلية-تقصف-مطار-حلب-الدولي-وتخرجه-عن-الخدمة-للمرة-الرابعة-خلال-شهر-1082447226.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, أخبار درعا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, أخبار درعا
طائرات إسرائيلية تشن عدوانا على جنوب غرب سوريا
23:37 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 23:58 GMT 29.10.2023) تابعنا عبر
قال مصدر أمني سوري رفيع المستوى لــ "سبوتنيك"، إن "طائرات إسرائيلية شنت عدوانا جويا على بعض المواقع في ريف درعا الغربي المتاخم للجولان المحتل، أقصى جنوب غرب سوريا".
وأضاف المصدر، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من فوق أجواء أراضي الجولان السوري المحتل، واستهدفت بعض المواقع بريف درعا الغربي.
وأوضح المصدر، أن الفرق الفنية والهندسية توجهت إلى موقع الاستهداف وباشرت حصر الأضرار تمهيدا للإغلان غنها رسميا.
كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن الجيش قصف أهدافا مرتبطة بمليشيات إيرانية في محافظة درعا جنوبي سوريا.
كان سلاح الجو الإسرائيلي، قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات خلال الشهر الجاري ما تسبب في خروجه عن الخدمة.
وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في سوريا أو عبرها.
كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأنه "لن يتم السماح لإيران وحزب الله بالتموضع في سوريا وإيذاء إسرائيل".
يشار إلى أن سوريا حذرت يوم الأسبوع الماضي من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل صعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهيستيريا التي تعاني منها بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".