https://sputnikarabic.ae/20231029/طبيبة-توضح-ارتباط-بدائل-السكر-بتحفيز-الشهية-وزيادة-الوزن-1082612943.html
طبيبة توضح ارتباط بدائل السكر بتحفيز الشهية وزيادة الوزن
طبيبة توضح ارتباط بدائل السكر بتحفيز الشهية وزيادة الوزن
قالت طبيبة أمراض الجهاز الهضمي، تاتيانا سيلفيستروفا، إن تناول بدائل السكر (المحليات) يزيد الشهية ويزيد الوزن. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T20:16+0000
2023-10-29T20:16+0000
2023-10-29T20:16+0000
مجتمع
الصحة
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وقالت لـ"سبوتنيك": "أي خبير تغذية أو مختص بالجهاز الهضمي يقول إن المُحليّات ليس حلاً سحريًا لحقيقة أن الشخص يرغب بالحلويات. المُحلي يحفز الشهية، ويزداد استهلاك الأطعمة الدهنية بعد تناول المُحلي بشكل أكبر. يتم الآن إجراء الأبحاث على المحليات على قدم وساق، فهي تحفز زيادة الوزن".وأشارت الطبيبة أيضًا إلى أن استخدام الفركتوز بدلاً من الجلوكوز ليس مفيدًا للجسم، لأن الفركتوز هو "منتج غير مفيد".وأضافت: "الفركتوز ليس منتجًا صحيًا، وعندما يذهب الشخص إلى المتجر، ويرى، على سبيل المثال، الفطائر أو الكعك فيها فركتوز، لا يجب شراء هذا، لأن الفركتوز منتج غير مفيد، ولا يحتاج الجسم له، على عكس الجلوكوز، وبالتالي، عندما ترى الفركتوز، ما عليك سوى الابتعاد عنه".
https://sputnikarabic.ae/20231029/علماء-يبددون-المفاهيم-الشائعة-حول-أضرار-إضافة-السكر-إلى-الشاي-والقهوة-1082610718.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
طبيبة توضح ارتباط بدائل السكر بتحفيز الشهية وزيادة الوزن
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قالت طبيبة أمراض الجهاز الهضمي، تاتيانا سيلفيستروفا، إن تناول بدائل السكر (المحليات) يزيد الشهية ويزيد الوزن.
وقالت لـ"سبوتنيك": "أي خبير تغذية أو مختص بالجهاز الهضمي يقول إن المُحليّات ليس حلاً سحريًا لحقيقة أن الشخص يرغب بالحلويات. المُحلي يحفز الشهية، ويزداد استهلاك الأطعمة الدهنية بعد تناول المُحلي بشكل أكبر. يتم الآن إجراء الأبحاث على المحليات على قدم وساق، فهي تحفز زيادة الوزن".
وأشارت الطبيبة أيضًا إلى أن استخدام الفركتوز بدلاً من الجلوكوز ليس مفيدًا للجسم، لأن الفركتوز هو "منتج غير مفيد".
وأضافت: "الفركتوز ليس منتجًا صحيًا، وعندما يذهب الشخص إلى المتجر، ويرى، على سبيل المثال، الفطائر أو الكعك فيها فركتوز، لا يجب شراء هذا، لأن الفركتوز منتج غير مفيد، ولا يحتاج الجسم له، على عكس الجلوكوز، وبالتالي، عندما ترى الفركتوز، ما عليك سوى الابتعاد عنه".