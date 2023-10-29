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https://sputnikarabic.ae/20231029/علماء-يبددون-المفاهيم-الشائعة-حول-أضرار-إضافة-السكر-إلى-الشاي-والقهوة-1082610718.html
علماء يبددون المفاهيم الشائعة حول أضرار إضافة السكر إلى الشاي والقهوة
علماء يبددون المفاهيم الشائعة حول أضرار إضافة السكر إلى الشاي والقهوة
وجد علماء من هولندا من جامعة ليدن أن إضافة السكر إلى الشاي أو القهوة ليس له أي تأثير سلبي على جسم الإنسان كما هو شائع. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T17:59+0000
2023-10-29T18:05+0000
مجتمع
الصحة
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قام الباحثون بفحص بيانات 32 عامًا لما يقرب من 3000 مشارك كانوا يشربون الشاي أو القهوة بانتظام مع كميات متفاوتة من السكر في مشروباتهم.في بداية ونهاية الملاحظات، تم إجراء فحوصات للمشاركين لتحديد التغيرات في جسم الأشخاص. كما تم تقييم أسباب وفاة المشاركين.وأظهرت النتائج أن خطر الوفاة المبكرة ارتفع بمقدار نقطة واحدة فقط، وهو فارق بسيط للغاية.وخلصت الدراسة إلى أنه يتم الحفاظ على هذا التأثير فقط إذا تمت إضافة ما لا يزيد عن 2.5 غرام من السكر إلى المشروب. في حين أن المشروبات الغازية والعصائر التي يتم شراؤها من المتاجر وغيرها من المشروبات السكرية تحتوي على نحو 25 غرامًا من السكر، وهو أمر غير صحي. نُشرت نتائج الدراسة في مجلة "لايت سبورت نيوز" في 18 أكتوبر/ تشرين الأول.
https://sputnikarabic.ae/20231029/دراسة-دواء-شائع-يزيل-آلام-القولون-العصبي-1082593113.html
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الصحة

علماء يبددون المفاهيم الشائعة حول أضرار إضافة السكر إلى الشاي والقهوة

17:59 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 18:05 GMT 29.10.2023)
© flickr.com / Gunilla Gسكر
سكر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© flickr.com / Gunilla G
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وجد علماء من هولندا من جامعة ليدن أن إضافة السكر إلى الشاي أو القهوة ليس له أي تأثير سلبي على جسم الإنسان كما هو شائع.
قام الباحثون بفحص بيانات 32 عامًا لما يقرب من 3000 مشارك كانوا يشربون الشاي أو القهوة بانتظام مع كميات متفاوتة من السكر في مشروباتهم.
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مجتمع
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11:45 GMT
في بداية ونهاية الملاحظات، تم إجراء فحوصات للمشاركين لتحديد التغيرات في جسم الأشخاص. كما تم تقييم أسباب وفاة المشاركين.
وأظهرت النتائج أن خطر الوفاة المبكرة ارتفع بمقدار نقطة واحدة فقط، وهو فارق بسيط للغاية.
وخلصت الدراسة إلى أنه يتم الحفاظ على هذا التأثير فقط إذا تمت إضافة ما لا يزيد عن 2.5 غرام من السكر إلى المشروب. في حين أن المشروبات الغازية والعصائر التي يتم شراؤها من المتاجر وغيرها من المشروبات السكرية تحتوي على نحو 25 غرامًا من السكر، وهو أمر غير صحي. نُشرت نتائج الدراسة في مجلة "لايت سبورت نيوز" في 18 أكتوبر/ تشرين الأول.
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