https://sputnikarabic.ae/20231029/قصف-جوي-واشتباكات-بين-الجيش-الليبي-وقوات-حكومة-الوحدة-في-غريان-1082610566.html
قصف جوي واشتباكات بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوحدة الوطنية في غريان
قصف جوي واشتباكات بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوحدة الوطنية في غريان
استهدف قصف جوي، مقر القوى المشتركة التابعة لقوات الجيش الليبي، التي دخلت مدينة غريان ظهر اليوم. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T17:44+0000
2023-10-29T17:44+0000
2023-10-29T17:45+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنبك"، بأن ذلك جاء بعد "اشتباكات انطلقت صباح اليوم بين الجيش الليبي والقوى والتشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية".وكلف رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في بيان تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "القوى الأمنية بالعاصمة طرابلس بتجهيز قوى بكامل أسلحتها وعتادها وآلياتها، وذلك للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي، ومواجهة وردع المجموعات الخارجة عن القانون، ودحر المجموعات المُعتدية والتعامل معها بالقوة"، على حد وصف البيان.ولا تزال أصوات النيران مستمرة في جهة بوابة بورشادة، التي تقع في باطن جبل غريان، بحسب المراسل.يشار إلى أن القوى المشتركة كانت تسيطر على مدينة غريان، بعد تقدم قوات الجيش الليبي في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس، وانسحبت القوى بعد انسحاب قوات الجيش الليبي.
https://sputnikarabic.ae/20231029/اشتباكات-بين-التشكيلات-المسلحة-في-غريان-الليبية-1082597512.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
قصف جوي واشتباكات بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوحدة الوطنية في غريان
17:44 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 17:45 GMT 29.10.2023) تابعنا عبر
حصري
استهدف قصف جوي، مقر القوى المشتركة التابعة لقوات الجيش الليبي، التي دخلت مدينة غريان ظهر اليوم.
وأفاد مراسل "سبوتنبك"، بأن ذلك جاء بعد "اشتباكات انطلقت صباح اليوم
بين الجيش الليبي والقوى والتشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية".
وكلف رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في بيان تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "القوى الأمنية بالعاصمة طرابلس بتجهيز قوى بكامل أسلحتها وعتادها وآلياتها، وذلك للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي، ومواجهة وردع المجموعات الخارجة عن القانون، ودحر المجموعات المُعتدية والتعامل معها بالقوة"، على حد وصف البيان.
ولا تزال أصوات النيران مستمرة في جهة بوابة بورشادة، التي تقع في باطن جبل غريان، بحسب المراسل.
يشار إلى أن القوى المشتركة كانت تسيطر على مدينة غريان، بعد تقدم قوات الجيش الليبي
في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس، وانسحبت القوى بعد انسحاب قوات الجيش الليبي.