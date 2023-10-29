https://sputnikarabic.ae/20231029/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخر-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحام-مدينة-جنين-فيديو-1082614318.html
مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين.. فيديو
مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين.. فيديو
أصيب فلسطينيين اثنين، ليل الأحد/الاثنين، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T23:57+0000
2023-10-29T23:57+0000
2023-10-29T23:57+0000
العالم العربي
جنين
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور تصل إلى 100 مركبة، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب على الأقل بالرصاص الحي.وفي وقت لاحق، قالت وفا، إن شابا استشهد وأصيب آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قصف قطاع غزة. وأسفر القصف عن سقوط 8005 قتلى وأكثر من 19 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 111 من فلسطينيين وإصابة نحو 1950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20231029/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-محيط-المستشفى-التركي-الذي-يقدم-خدماته-لمرضى-السرطان-في-غزة-صور-1082613659.html
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العالم العربي, جنين
مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين.. فيديو
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أصيب فلسطينيين اثنين، ليل الأحد/الاثنين، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور تصل إلى 100 مركبة، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.
وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب على الأقل بالرصاص الحي.
وفي وقت لاحق، قالت وفا، إن شابا استشهد وأصيب آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قصف قطاع غزة. وأسفر القصف عن سقوط 8005 قتلى وأكثر من 19 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 111 من فلسطينيين وإصابة نحو 1950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين.