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https://sputnikarabic.ae/20231029/مقتل-مدني-وإصابة-40-بقذائف-صاروخية-أطلقها-مسلحو-واشنطن-على-الميادين-شرقي-سوريا-1082604144.html
مقتل مدني وإصابة 40 بقذائف صاروخية أطلقها مسلحو واشنطن على الميادين شرقي سوريا
مقتل مدني وإصابة 40 بقذائف صاروخية أطلقها مسلحو واشنطن على الميادين شرقي سوريا
قضى مدني وأصيب نحو 40 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، جراء قصف صاروخي انتقامي، نفذه مسلحون موالون للجيش الأمريكي على مدينة "الميادين"، ردا على نجاح أبناء... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T15:04+0000
2023-10-29T15:04+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك"، فإن أكثر من 10 قذائف صاروخية استهدفت ظهر اليوم، الأحياء السكنية في مدينة الميادين شرقي محافظة دير الزور، انطلاقا من مناطق سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في ميليشيا "قسد" شمال نهر الفرات، ما أدى إلى مقتل مدني ووقوع العشرات من الإصابات بين الأطفال والنساء.وأضافت المصادر أن الأجهزة الطبية قامت بنقل المصابين إلى "مشفى الأسد" داخل مدينة دير الزور.وقال الدكتور مأمون حيزة، مدير "مشفى الأسد" لـ "سبوتنيك": " استقبل المشفى المصابين على الفور وسط استنفار كبير من قبل الطواقم الطبية".وكشف الدكتور حيزة عن أن "معظم الإصابات كانت متوسطة وخفيفة، وباشرت الكوادر الطبية تقديم الإسعافات للمصابين فور نقلهم إلى المشفى".بدوره، قال محافظ دير الزور، فاضل نجار، لمراسل "سبوتنيك" إن "قذائف الحقد التي أطلقها العناصر الموالون لقوات الاحتلال الامريكي، ما هي إلا تنفيذ لأجندات الاحتلال في حربه ضد المقاومة".وأضاف المحافظ: "نعمل على تقديم كافة المسلتزمات للأهالي الذين أصيبوا بقذائف الاحتلال التي استهدفت الأحياء السكنية لمدينة الميادين".وجاء القصف الذي يعد الأعنف من نوعه الذي تتعرض له مدينة "الميادين" على أيدي المسلحين الموالين لقوات الاحتلال الامريكي، من مناطق الجزيرة السورية على الضفة المقابلة لنهر الفرات.وقالت المصادر المحلية إن المسلحين الموالين للجيش الأمريكي يحاولون من خلال القصف العشوائي على أحياء "الميادين" تخفيفا للضغط الذين يتعرضون له مع القوات الأمريكية في قاعدة حقل "العمر النفطي"، جراء تقدم أبناء العشائر العربية في بلدة "ذيبان" التي تعد أحد المداخل الحيوية للقاعدة.وقالت المصادر إن المعارك الدائرة في "ذيبان" أسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي "قسد" أمام تقدم أبناء العشائر العربية في القرى والبلدات التي تقع في الضفة المقابلة من نهر الفرات، شمال مدينة "الميادين".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مقتل مدني وإصابة 40 بقذائف صاروخية أطلقها مسلحو واشنطن على الميادين شرقي سوريا

15:04 GMT 29.10.2023
© Sputnik . Farouk Nadhiمقتل مدني وإصابة 40 بقذائف صاروخية أطلقها مسلحو واشنطن على "الميادين" شرقي سوريا
مقتل مدني وإصابة 40 بقذائف صاروخية أطلقها مسلحو واشنطن على الميادين شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik . Farouk Nadhi
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قضى مدني وأصيب نحو 40 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، جراء قصف صاروخي انتقامي، نفذه مسلحون موالون للجيش الأمريكي على مدينة "الميادين"، ردا على نجاح أبناء العشائر العربية بتحرير إحدى البلدات المتاخمة لقاعدة أمريكية في ريف دير الزور الشرقي.
وبحسب مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك"، فإن أكثر من 10 قذائف صاروخية استهدفت ظهر اليوم، الأحياء السكنية في مدينة الميادين شرقي محافظة دير الزور، انطلاقا من مناطق سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في ميليشيا "قسد" شمال نهر الفرات، ما أدى إلى مقتل مدني ووقوع العشرات من الإصابات بين الأطفال والنساء.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الطبية قامت بنقل المصابين إلى "مشفى الأسد" داخل مدينة دير الزور.
وقال الدكتور مأمون حيزة، مدير "مشفى الأسد" لـ "سبوتنيك": " استقبل المشفى المصابين على الفور وسط استنفار كبير من قبل الطواقم الطبية".
© Sputnik . Farouk Nadhiمقتل مدني وإصابة 40 بقذائف صاروخية أطلقها مسلحو واشنطن على "الميادين" شرقي سوريا
مقتل مدني وإصابة 40 بقذائف صاروخية أطلقها مسلحو واشنطن على الميادين شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
مقتل مدني وإصابة 40 بقذائف صاروخية أطلقها مسلحو واشنطن على "الميادين" شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Nadhi
وكشف الدكتور حيزة عن أن "معظم الإصابات كانت متوسطة وخفيفة، وباشرت الكوادر الطبية تقديم الإسعافات للمصابين فور نقلهم إلى المشفى".
بدوره، قال محافظ دير الزور، فاضل نجار، لمراسل "سبوتنيك" إن "قذائف الحقد التي أطلقها العناصر الموالون لقوات الاحتلال الامريكي، ما هي إلا تنفيذ لأجندات الاحتلال في حربه ضد المقاومة".
وأضاف المحافظ: "نعمل على تقديم كافة المسلتزمات للأهالي الذين أصيبوا بقذائف الاحتلال التي استهدفت الأحياء السكنية لمدينة الميادين".
وجاء القصف الذي يعد الأعنف من نوعه الذي تتعرض له مدينة "الميادين" على أيدي المسلحين الموالين لقوات الاحتلال الامريكي، من مناطق الجزيرة السورية على الضفة المقابلة لنهر الفرات.
© Sputnik . Farouk Nadhiمقتل مدني وإصابة 40 بقذائف صاروخية أطلقها مسلحو واشنطن على "الميادين" شرقي سوريا
مقتل مدني وإصابة 40 بقذائف صاروخية أطلقها مسلحو واشنطن على الميادين شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
مقتل مدني وإصابة 40 بقذائف صاروخية أطلقها مسلحو واشنطن على "الميادين" شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Nadhi
وقالت المصادر المحلية إن المسلحين الموالين للجيش الأمريكي يحاولون من خلال القصف العشوائي على أحياء "الميادين" تخفيفا للضغط الذين يتعرضون له مع القوات الأمريكية في قاعدة حقل "العمر النفطي"، جراء تقدم أبناء العشائر العربية في بلدة "ذيبان" التي تعد أحد المداخل الحيوية للقاعدة.
وقالت المصادر إن المعارك الدائرة في "ذيبان" أسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي "قسد" أمام تقدم أبناء العشائر العربية في القرى والبلدات التي تقع في الضفة المقابلة من نهر الفرات، شمال مدينة "الميادين".
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