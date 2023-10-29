https://sputnikarabic.ae/20231029/واشنطن-تطالب-إسرائيل-باستخدام-الأسلحة-وفقا-لقوانين-الحرب-1082610202.html
واشنطن تطالب إسرائيل باستخدام الأسلحة "وفقا لقوانين الحرب"
واشنطن تطالب إسرائيل باستخدام الأسلحة "وفقا لقوانين الحرب"
دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إسرائيل إلى استخدام الأسلحة المنقولة إليها وفقا لقوانين الحرب. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T17:19+0000
2023-10-29T17:19+0000
2023-10-29T17:42+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعلن سوليفان أن "الولايات المتحدة، عند تزويد إسرائيل بالأسلحة، تشترط على سلطات البلاد استخدامها بما يتوافق مع قوانين الحرب، وإسرائيل نفسها، بموجب القانون الدولي، مسؤولة عن حماية المدنيين في غزة أثناء الغارات الجوية والقتال البري".وقال في مقابلة مع تلفزيون "أي بي سي": "ما نقوم بتسليمه لإسرائيل يخضع لقوانين الحرب وضرورة اتخاذ إجراءات لحماية أرواح الأبرياء. نتقدم بمثل هذه المطالب في كل مرة ننقل فيها أسلحة إلى دولة أخرى".وأضاف سوليفان: "حقيقة أن ممثلي حركة "حماس" الفلسطينية يختبئون في المناطق السكنية مسؤولية لا تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حياة الناس في غزة وتنفيذ الغارات الجوية".وأشار إلى أن "مسؤوليتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب هي بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين، سواء على الأرض أو عند شن ضربات جوية".يشار إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ23 على التوالي، تسبب في مقتل نحو 8 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" يصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع".
https://sputnikarabic.ae/20231029/جنرال-إسرائيلي-سابق-يمكن-للحرب-أن-تستمر-لعام-ونصف-العام-1082605449.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تطالب إسرائيل باستخدام الأسلحة "وفقا لقوانين الحرب"
17:19 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 17:42 GMT 29.10.2023) تابعنا عبر
دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إسرائيل إلى استخدام الأسلحة المنقولة إليها وفقا لقوانين الحرب.
وأعلن سوليفان أن "الولايات المتحدة، عند تزويد إسرائيل بالأسلحة، تشترط على سلطات البلاد استخدامها بما يتوافق مع قوانين الحرب، وإسرائيل نفسها، بموجب القانون الدولي، مسؤولة عن حماية المدنيين في غزة أثناء الغارات الجوية والقتال البري".
وقال في مقابلة مع تلفزيون "أي بي سي"
: "ما نقوم بتسليمه لإسرائيل يخضع لقوانين الحرب وضرورة اتخاذ إجراءات لحماية أرواح الأبرياء. نتقدم بمثل هذه المطالب في كل مرة ننقل فيها أسلحة إلى دولة أخرى".
وأضاف سوليفان: "حقيقة أن ممثلي حركة "حماس" الفلسطينية يختبئون في المناطق السكنية مسؤولية لا تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حياة الناس في غزة وتنفيذ الغارات الجوية".
وأشار إلى أن "مسؤوليتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب هي بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين، سواء على الأرض أو عند شن ضربات جوية".
يشار إلى أن القصف الإسرائيلي
المستمر لليوم الـ23 على التوالي، تسبب في مقتل نحو 8 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" يصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع".