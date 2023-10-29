https://sputnikarabic.ae/20231029/وكالة-مئات-القتلى-والجرحى-جراء-القصف-الإسرائيلي-المتواصل-على-مدن-قطاع-غزة-1082580830.html

وكالة: مئات القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مدن قطاع غزة

وكالة: مئات القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مدن قطاع غزة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن العشرات قتلوا وأصيب المئات، فجر اليوم الأحد، في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ23 على قطاع غزة. 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T03:27+0000

2023-10-29T03:27+0000

2023-10-29T03:27+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082435624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8dd3bd3da2d9f45b23a571b4f9369dd.jpg

وأفاد وكالة وفا، بـ"استشهاد عشرات الفلسطينيين واصابة آخرين في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم ولا زال آخرون تحت الأنقاض".ولفتت إلى أنه "في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدة منازل ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين، وفي حي التفاح شرق المدينة قصفت الطائرات نحو 5 منازل وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين".كما قصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة ما أدى لوقوع شهداء وجرحى ما زال بعضهم تحت الأنقاض.ونوهت وفا بأنه "الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت مربعا سكنيا في بئر النعجة وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى، وفي وسط القطاع قصفت الطائرات منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح ما لسقوط شهداء وجرحى لا زال عدد منهم تحت الأنقاض".وفي خان يونس ورفح، استشهد نحو 57 مواطنا غالبيتهم من النازحين عقب تدمير الطائرات الحربية منازل على رؤوس ساكنيها وتم نقلهم لمستشفيي أبو يوسف النجار وناصر جنوب القطاع، وفقا لوفا.يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 8 آلاف شهيد سقطوا نصفهم من الأطفال، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول.ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وخلال العملية قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.

https://sputnikarabic.ae/20231029/وزارة-الصحة-في-غزة-تقول-إن-أكثر-من-8-آلاف-قتيل-سقطوا-جراء-الهجوم-الإسرائيلي-1082580694.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم