عربي
بوتين: الولايات المتحدة تريد احتواء منافسيها وزعزعة استقرارهم باستخدام الفوضى
https://sputnikarabic.ae/20231030/البنك-الدولي-النفط-قد-يرتفع-إلى-157-دولارا-للبرميل-بسبب-الصراع-في-الشرق-الأوسط-1082635737.html
البنك الدولي: النفط قد يرتفع إلى 157 دولارا للبرميل بسبب الصراع في الشرق الأوسط
البنك الدولي: النفط قد يرتفع إلى 157 دولارا للبرميل بسبب الصراع في الشرق الأوسط
صرح البنك الدولي أن أسعار النفط في أسواق السلع الأساسية قد تقفز إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T17:27+0000
2023-10-30T17:27+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0b/1066278574_0:87:2744:1631_1920x0_80_0_0_de23f42dd8e0aced948c5ad20387c8db.jpg
جاء ذلك بحسب استنتاج توصل إليه محللو البنك الدولي، الذين نُشروا تقريرهم على الموقع الإلكتروني للمنظمة المالية، حيث وصف الخبراء ثلاثة سيناريوهات يمكن أن يتطور بموجبها الوضع في الأسواق. على سبيل المثال، في حالة حدوث أزمة كبيرة في الشرق الأوسط تؤدي إلى تعطيل سلاسل إمدادات النفط بشكل كبير، فمن الممكن أن تنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 إلى 8 ملايين برميل يوميًا.وأضاف محللو البنك الدولي: "نتيجة لذلك، قد ترتفع أسعار النفط مبدئياً بنسبة 56-75%، إلى 140-157 دولاراً للبرميل".وأشار الخبراء إلى أنه لضمان أزمة أقل حدة، مماثلة في التأثير لفترة حرب العراق عام 2003، أن تقلل إمدادات النفط بمقدار 3-5 ملايين برميل يوميا وتؤدي لارتفاع الأسعار إلى 109-121 دولارا للبرميل.وتابع الخبراء: "وإذا كان حجم الأزمة مشابها لعواقب الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، فإن التخفيض في العرض لن يكون كبيرا جدا، فستنخفض الإمدادات بمقدار 500 ألف إلى 2 مليون برميل يوميا. وستقفز الأسعار إلى 93-102 دولارًا للبرميل".
https://sputnikarabic.ae/20231030/-الجيش-الإسرائيلي-لن-نسمح-بدخول-الوقود-إلى-غزة-رغم-طلبات-المنظمات-الإنسانية-والأمم-المتحدة-1082635608.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0b/1066278574_352:0:2744:1794_1920x0_80_0_0_4f31754905f0c539383e0e2ba68ffe16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

البنك الدولي: النفط قد يرتفع إلى 157 دولارا للبرميل بسبب الصراع في الشرق الأوسط

17:27 GMT 30.10.2023
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصوراستخراج النفط من باطن الأرض
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح البنك الدولي أن أسعار النفط في أسواق السلع الأساسية قد تقفز إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
جاء ذلك بحسب استنتاج توصل إليه محللو البنك الدولي، الذين نُشروا تقريرهم على الموقع الإلكتروني للمنظمة المالية، حيث وصف الخبراء ثلاثة سيناريوهات يمكن أن يتطور بموجبها الوضع في الأسواق. على سبيل المثال، في حالة حدوث أزمة كبيرة في الشرق الأوسط تؤدي إلى تعطيل سلاسل إمدادات النفط بشكل كبير، فمن الممكن أن تنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 إلى 8 ملايين برميل يوميًا.
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة في اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بدخول الوقود إلى غزة رغم طلبات المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة
16:48 GMT
وأضاف محللو البنك الدولي: "نتيجة لذلك، قد ترتفع أسعار النفط مبدئياً بنسبة 56-75%، إلى 140-157 دولاراً للبرميل".
وأشار الخبراء إلى أنه لضمان أزمة أقل حدة، مماثلة في التأثير لفترة حرب العراق عام 2003، أن تقلل إمدادات النفط بمقدار 3-5 ملايين برميل يوميا وتؤدي لارتفاع الأسعار إلى 109-121 دولارا للبرميل.
وتابع الخبراء: "وإذا كان حجم الأزمة مشابها لعواقب الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، فإن التخفيض في العرض لن يكون كبيرا جدا، فستنخفض الإمدادات بمقدار 500 ألف إلى 2 مليون برميل يوميا. وستقفز الأسعار إلى 93-102 دولارًا للبرميل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو17:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала