https://sputnikarabic.ae/20231030/البنك-الدولي-النفط-قد-يرتفع-إلى-157-دولارا-للبرميل-بسبب-الصراع-في-الشرق-الأوسط-1082635737.html

البنك الدولي: النفط قد يرتفع إلى 157 دولارا للبرميل بسبب الصراع في الشرق الأوسط

البنك الدولي: النفط قد يرتفع إلى 157 دولارا للبرميل بسبب الصراع في الشرق الأوسط

صرح البنك الدولي أن أسعار النفط في أسواق السلع الأساسية قد تقفز إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T17:27+0000

2023-10-30T17:27+0000

2023-10-30T17:27+0000

اقتصاد

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جاء ذلك بحسب استنتاج توصل إليه محللو البنك الدولي، الذين نُشروا تقريرهم على الموقع الإلكتروني للمنظمة المالية، حيث وصف الخبراء ثلاثة سيناريوهات يمكن أن يتطور بموجبها الوضع في الأسواق. على سبيل المثال، في حالة حدوث أزمة كبيرة في الشرق الأوسط تؤدي إلى تعطيل سلاسل إمدادات النفط بشكل كبير، فمن الممكن أن تنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 إلى 8 ملايين برميل يوميًا.وأضاف محللو البنك الدولي: "نتيجة لذلك، قد ترتفع أسعار النفط مبدئياً بنسبة 56-75%، إلى 140-157 دولاراً للبرميل".وأشار الخبراء إلى أنه لضمان أزمة أقل حدة، مماثلة في التأثير لفترة حرب العراق عام 2003، أن تقلل إمدادات النفط بمقدار 3-5 ملايين برميل يوميا وتؤدي لارتفاع الأسعار إلى 109-121 دولارا للبرميل.وتابع الخبراء: "وإذا كان حجم الأزمة مشابها لعواقب الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، فإن التخفيض في العرض لن يكون كبيرا جدا، فستنخفض الإمدادات بمقدار 500 ألف إلى 2 مليون برميل يوميا. وستقفز الأسعار إلى 93-102 دولارًا للبرميل".

https://sputnikarabic.ae/20231030/-الجيش-الإسرائيلي-لن-نسمح-بدخول-الوقود-إلى-غزة-رغم-طلبات-المنظمات-الإنسانية-والأمم-المتحدة-1082635608.html

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