https://sputnikarabic.ae/20231030/-الجيش-الإسرائيلي-لن-نسمح-بدخول-الوقود-إلى-غزة-رغم-طلبات-المنظمات-الإنسانية-والأمم-المتحدة-1082635608.html
الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بدخول الوقود إلى غزة رغم طلبات المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة
الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بدخول الوقود إلى غزة رغم طلبات المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن إسرائيل لن تسمح بدخول الوقود إلى غزة، على الرغم من طلبات المنظمات الإنسانية... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T16:48+0000
2023-10-30T16:48+0000
2023-10-30T16:48+0000
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وتطالب مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية منذ أسابيع بإيصال الوقود إلى غزة باعتباره السبيل الوحيد لتزويد المستشفيات ومحطات معالجة المياه بالكهرباء.وقال كونريكوس في مؤتمر صحفي مع الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة من جمعية ACANU: "لن نسمح بتزويد غزة بالوقود، ولا شيء يجبرنا على القيام بذلك. لا نريد أن تستخدمه حماس ضدنا".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231030/مدير-مستشفى-السرطان-في-غزة-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-التعرض-للقصف-الإسرائيلي-1082635351.html
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الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بدخول الوقود إلى غزة رغم طلبات المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن إسرائيل لن تسمح بدخول الوقود إلى غزة، على الرغم من طلبات المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، لكي لا تستخدمه "حماس".
وتطالب مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية منذ أسابيع بإيصال الوقود إلى غزة باعتباره السبيل الوحيد لتزويد المستشفيات ومحطات معالجة المياه بالكهرباء.
وقال كونريكوس في مؤتمر صحفي مع الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة من جمعية ACANU: "لن نسمح بتزويد غزة بالوقود، ولا شيء يجبرنا على القيام بذلك. لا نريد أن تستخدمه حماس ضدنا".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.