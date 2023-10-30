https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-لـحزب-الله-في-لبنان-1082642115.html

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف في لبنان، زعم أنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T23:39+0000

2023-10-30T23:39+0000

2023-10-30T23:52+0000

لبنان

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة "إكس": قامت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو بالهجوم على تحصينات تنظيم حزب الله الإرهابي في لبنان قبل وقت قليل".وأضاف: "من بين البنية التحتية التي تعرضت للهجوم، تم تدمير وسائل القتال والمواقع التي كانت يستخدمها التنظيم".ويتصاعد التوتر على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبنان، قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20231030/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحذر-لبنان-وسوريا-والضفة-مستعدون-لكل-السيناريوهات-1082637283.html

لبنان

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لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل