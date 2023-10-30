https://sputnikarabic.ae/20231030/الدفاع-الروسية-شويغو-يصل-بكين-للمشاركة-في-فعاليات-منتدى-شيانغشان-1082614588.html
الدفاع الروسية: شويغو يصل بكين للمشاركة في فعاليات منتدى شيانغشان
الدفاع الروسية: شويغو يصل بكين للمشاركة في فعاليات منتدى شيانغشان
وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة عمل يشارك خلالها في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى شيانغشان. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T00:57+0000
2023-10-30T00:57+0000
2023-10-30T01:09+0000
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا
الصين
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بكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، "سيلقي وزير الدفاع الروسي كلمة خلال الجلسة العامة حول مسؤولية الدول الكبرى والتعاون في مجال الأمن العالمي".وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن المنتدى سيحضره مسؤولون رفيعو المستوى، ووزراء دفاع، وخبراء من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول الأوروبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, الصين
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, الصين
الدفاع الروسية: شويغو يصل بكين للمشاركة في فعاليات منتدى شيانغشان
00:57 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 01:09 GMT 30.10.2023) تابعنا عبر
وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة عمل يشارك خلالها في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى شيانغشان.
بكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، "سيلقي وزير الدفاع الروسي
كلمة خلال الجلسة العامة حول مسؤولية الدول الكبرى والتعاون في مجال الأمن العالمي".
وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن المنتدى سيحضره مسؤولون رفيعو المستوى، ووزراء دفاع، وخبراء من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول الأوروبية.