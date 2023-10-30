https://sputnikarabic.ae/20231030/المندوب-الإسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-إسرائيل-لن-تعيش-من-الآن-فصاعدا-في-ظل-وجود-حماس-1082641841.html
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لن نعيش من الآن فصاعدا في ظل وجود "حماس"
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لن نعيش من الآن فصاعدا في ظل وجود "حماس"
أكد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أن إسرائيل لن تعيش من الآن فصاعدا في ظل وجود حركة "حماس" الفلسطينية. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T23:20+0000
2023-10-30T23:20+0000
2023-10-30T23:21+0000
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وقال إردان خلال كلمة له في مجلس الأمن الدولي، إن إسرائيل تعرف نوايا حركة حماس الهادفة إلى القضاء على إسرائيل، مضيفا أن "إسرائيل لن تعيش منذ اليوم في ظل وجود حماس".وهاجم إردان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قائلا: "الأمين العام أفسح المجال لوزير الخارجية الإيراني النازي هنا الأسبوع الماضي، وكان يبتسم ويصافح يده الملطخة بالدماء. الأمين العام غوتيريش يدلي بكثير من التصريحات أمام الصحافة لكنه لم يدن مرة واحدة الأعمال الإرهابية لحماس".واتهم إردان حركة "حماس" بالاختباء في المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى الشفاء واستخدام المدنيين كدروع بشرية.ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231030/مندوب-الأردن-بالأمم-المتحدة-لم-أسمع-بدولة-محتلة-تدعي-أنها-ضحية-كما-تفعل-إسرائيل-الآن-1082641449.html
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لن نعيش من الآن فصاعدا في ظل وجود "حماس"
23:20 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 23:21 GMT 30.10.2023) تابعنا عبر
أكد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أن إسرائيل لن تعيش من الآن فصاعدا في ظل وجود حركة "حماس" الفلسطينية.
رام الله - سبوتنيك
. وقال إردان خلال كلمة له في مجلس الأمن الدولي، إن إسرائيل تعرف نوايا حركة حماس الهادفة إلى القضاء على إسرائيل، مضيفا أن "إسرائيل لن تعيش منذ اليوم في ظل وجود حماس".
وهاجم إردان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قائلا: "الأمين العام أفسح المجال لوزير الخارجية الإيراني النازي هنا الأسبوع الماضي، وكان يبتسم ويصافح يده الملطخة بالدماء. الأمين العام غوتيريش يدلي بكثير من التصريحات أمام الصحافة لكنه لم يدن مرة واحدة الأعمال الإرهابية لحماس".
واتهم إردان حركة "حماس" بالاختباء في المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى الشفاء واستخدام المدنيين كدروع بشرية.
ويتعرض قطاع غزة
إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.