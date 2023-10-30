https://sputnikarabic.ae/20231030/مندوب-الأردن-بالأمم-المتحدة-لم-أسمع-بدولة-محتلة-تدعي-أنها-ضحية-كما-تفعل-إسرائيل-الآن-1082641449.html

مندوب الأردن بالأمم المتحدة: لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن

مندوب الأردن بالأمم المتحدة: لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن

قال المندوب الأردني لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، اليوم الثلاثاء، لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T23:11+0000

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2023-10-30T23:11+0000

أخبار الأردن

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة

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ودعا مندوب الأردن، في في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية والقانونية على الجرائم التي ترتكبها في غزة.وأضاف: "إسرائيل لن تتوقف عن القتل طالما وجدت من يبرر جرائمها، استمرار الحرب في قطاع غزة ينذر باتساع نطاقها".ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20231030/مندوب-فلسطين-لمجلس-الأمن-عاملونا-كبشر-وافعلوا-شيئا-لوقف-الجرائم-الإسرائيلية-1082641532.html

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الأخبار

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سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة