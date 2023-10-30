https://sputnikarabic.ae/20231030/بوتين-الولايات-المتحدة-تريد-احتواء-منافسيها-وزعزعة-استقرارهم-باستخدام-الفوضى-1082637746.html
بوتين: الولايات المتحدة تريد احتواء منافسيها وزعزعة استقرارهم باستخدام الفوضى
بوتين: الولايات المتحدة تريد احتواء منافسيها وزعزعة استقرارهم باستخدام الفوضى
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حول الوضع في داغستان أن الاجتماع سيناقش أيضا قضية الشرق الأوسط. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T18:24+0000
2023-10-30T18:24+0000
2023-10-30T18:37+0000
روسيا
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وقال بوتين: "سنتحدث بالطبع عن الوضع في الشرق الأوسط وقضايا ضمان القانون والنظام في روسيا، في افتتاح الاجتماع ستتم مناقشة المحاولات الغربية لتقسيم المجتمع الروسي. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الروسي أن المشاركين سيتحدثون في الاجتماع "حول حماية حقوق المواطنين الروس والسلامة العامة للسلام المدني والوئام بين الأعراق، بما في ذلك مراعاة التهديدات الخارجية".وأكد الرئيس الروسي أنهم يحاولون استغلال الوضع المأساوي في الشرق الأوسط والصراعات الإقليمية الأخرى ضد روسيا لزعزعة استقرار وتقسيم العالم الروسي المتعدد الجنسيات والأديان.وقال بوتين خلال اجتماع حول الوضع في داغستان: "لقد تحدثت بالفعل عن محاولات استخدام الوضع المأساوي في الشرق الأوسط والصراعات الإقليمية الأخرى ضد بلدنا وضد روسيا لزعزعة استقرار مجتمعنا المتعدد الجنسيات والأديان وتقسيمه. وللقيام بذلك، يستخدمون مجموعة متنوعة من الوسائل، وكما نرى فإن أفضل الاستفزازات والتقنيات المتطورة هي عدوان نفسي وإعلامي. وأكرر أن أولئك الذين يقفون وراء الصراع في الشرق الأوسط والأزمات الإقليمية الأخرى سيستخدمون عواقبها المدمرة من أجل زرع الكراهية والجمع بين الناس في خلق الفوضى في جميع أنحاء العالم. هذا هو الهدف الحقيقي والأناني لهؤلاء السادة الجيوسياسيين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: الولايات المتحدة تريد احتواء منافسيها وزعزعة استقرارهم باستخدام الفوضى
18:24 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 18:37 GMT 30.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حول الوضع في داغستان أن الاجتماع سيناقش أيضا قضية الشرق الأوسط.
وقال بوتين: "سنتحدث بالطبع عن الوضع في الشرق الأوسط وقضايا ضمان القانون والنظام في روسيا، في افتتاح الاجتماع ستتم مناقشة المحاولات الغربية لتقسيم المجتمع الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الروسي أن المشاركين سيتحدثون في الاجتماع "حول حماية حقوق المواطنين الروس والسلامة العامة للسلام المدني والوئام بين الأعراق، بما في ذلك مراعاة التهديدات الخارجية".
وأكد الرئيس الروسي أنهم يحاولون استغلال الوضع المأساوي في الشرق الأوسط والصراعات الإقليمية الأخرى ضد روسيا لزعزعة استقرار وتقسيم العالم الروسي المتعدد الجنسيات والأديان.
وقال بوتين خلال اجتماع حول الوضع في داغستان: "لقد تحدثت بالفعل عن محاولات استخدام الوضع المأساوي في الشرق الأوسط والصراعات الإقليمية الأخرى ضد بلدنا وضد روسيا لزعزعة استقرار مجتمعنا المتعدد الجنسيات والأديان وتقسيمه. وللقيام بذلك، يستخدمون مجموعة متنوعة من الوسائل، وكما نرى فإن أفضل الاستفزازات والتقنيات المتطورة هي عدوان نفسي وإعلامي. وأكرر أن أولئك الذين يقفون وراء الصراع في الشرق الأوسط والأزمات الإقليمية الأخرى سيستخدمون عواقبها المدمرة من أجل زرع الكراهية والجمع بين الناس في خلق الفوضى في جميع أنحاء العالم. هذا هو الهدف الحقيقي والأناني لهؤلاء السادة الجيوسياسيين".