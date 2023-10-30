https://sputnikarabic.ae/20231030/بوتين-عن-أحداث-داغستان-كانت-مستوحاة-من-شبكات-التواصل-الاجتماعي-الأوكرانية-1082637883.html

بوتين يشبه الولايات المتحدة بالعنكبوت الذي ينسج شبكته حول العالم

بوتين يشبه الولايات المتحدة بالعنكبوت الذي ينسج شبكته حول العالم

شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بالعنكبوت الذي يريد جر العالم كله إلى شبكته، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، تستخدم واشنطن الأشخاص الذين خدعتهم... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T18:39+0000

2023-10-30T18:39+0000

2023-10-30T20:12+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078709707_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1f1d4f0a123122f958bb1a3b95003ba6.jpg

وقال خلال اجتماع حول الوضع في داغستان: "يجب معرفة وفهم أين يكمن جذر الشر، أين هذا العنكبوت، الذي يحاول تطويق الكوكب بأكمله، العالم كله في شبكته ويريد تحقيق هزيمتنا الاستراتيجية في ساحة المعركة، وهو يستخدم الأشخاص الذين خدعهم لعقود من الزمن وهم على أراضي أوكرانيا اليوم". كما أكد أن النخب الحاكمة في الولايات المتحدة وتوابعها تستفيد من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.وأضاف بوتين، أن "الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية - الجميع يرى ذلك، ويفهمونه حتى من اتجاهات الاقتصاد العالمي - تضعف، وتفقد مكانتها. إن العالم على الطريقة الأمريكية، مع قوة مهيمنة واحدة، يتم تدميره، ويتحول تدريجياً ولكن بثبات إلى شيء من الماضي. لكن الولايات المتحدة لا تريد تقبل هذا، بل على العكس من ذلك، تريد الحفاظ على هيمنتها وتوسيع نطاقها، ودكتاتوريتها العالمية". وأشار إلى أنه يمكن للولايات المتحدة في ظروف الفوضى العامة القيام بذلك، "لأنها بمساعدة مثل هذه الفوضى تتوقع كبح جماح المنافسين وزعزعة استقرارهم - على حد تعبيرهم، خصومهم الجيوسياسيين، بما في ذلك بلدنا. لكن في الواقع، ستتكون مراكز جديدة للتنمية العالمية، دول مستقلة ذات سيادة لا تريد أن تذل وتؤدي دور الخدم".وتابع الرئيس الروسي أن "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى سلام دائم في الأراضي المقدسة، بل تحتاج إلى فوضى مستمرة في الشرق الأوسط". وأوضح بوتين: "لذلك، فإنهم يقومون بكل الطرق الممكنة لتشويه سمعة تلك الدول التي تصر على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف إراقة الدماء، والمستعدة لتقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمة". ولفت الانتباه: “حتى موقف الأمم المتحدة، وهو الموقف الذي عبر عنه المجتمع الدولي بوضوح، يتعرض لهجمات واضطهاد حقيقي ومحاولات تشويه سمعتها”، مشددا على أن الولايات المتحدة غير راضية عن أي مشاركة لروسيا في حل المشاكل العالمية والإقليمية، بما في ذلك التسوية في الشرق الأوسط. وخلص بوتين إلى القول: "إنهم لا يشعرون بالسعادة على الإطلاق عندما يتصرف شخص ما أو يتحدث بطريقة لا تتوافق مع أوامرهم. إنهم يؤمنون فقط بأنهم متفردين، وبأن كل شيء مسموح لهم".

https://sputnikarabic.ae/20231030/بوتين-الولايات-المتحدة-تريد-احتواء-منافسيها-وزعزعة-استقرارهم-باستخدام-الفوضى-1082637746.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا