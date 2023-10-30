https://sputnikarabic.ae/20231030/بيع-شقة-زيلينسكي-في-القرم-بمزاد-علني-1082631558.html

بيع "شقة زيلينسكي" في القرم بمزاد علني

بيع "شقة زيلينسكي" في القرم بمزاد علني

تم بيع الشقة المؤممة لعائلة فلاديمير زيلينسكي في قرية ليفاديا في مزاد مقابل 44.3 مليون روبل، حسبما صرحت الخدمة الصحفية لوزارة الملكية وعلاقات الأراضي في شبه... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T14:24+0000

2023-10-30T14:24+0000

2023-10-30T14:24+0000

روسيا

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وقالت الخدمة الصحفية: "الشقة الواقعة في العنوان: جمهورية القرم، مدينة يالطا، قرية ليفاديا، شارع باتورينا، مبنى 44 أ، شقة 501، تم بيعها في مزاد بمبلغ 44 مليون 356 ألف روبل. كان هناك اثنان من المشاركين في المزاد".تم طرح الشقة بمساحة إجمالية 119.5 متر مربع للبيع، الأسبوع الماضي. بلغت تكلفتها الأولية 24.6 مليون روبل. وتم تسجيل العقار باسم زوجة زيلينسكي إيلينا. أقيم المزاد يوم الاثنين بشكل إلكتروني على بوابة GIS Bidding، حيث تقام المزادات لبيع ممتلكات الدولة والبلدية. منظم المزاد هو إدارة مديرية الممتلكات الإقليمية.وقال رئيس برلمان الجمهورية، فلاديمير كونستانتينوف، للوكالة، إن الأموال الناتجة عن بيع الممتلكات المؤممة للأوليغارشيين والسياسيين الأوكرانيين سيتم استخدامها لدعم المشاركين في العملية الخاصة وأسرهم، وكذلك من أجل تنمية مدن ومناطق شبه جزيرة القرم.وتم الإعلان عن امتلاك زيلينسكي لشقة في قرية ليفاديا على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم في عام 2019، خلال الحملة الانتخابية في أوكرانيا. وذكرت الخدمة الصحفية لمقر الرئيس المستقبلي آنذاك أن زوجته إيلينا اشترت عقارات في شبه جزيرة القرم في أبريل/نيسان 2013، حتى قبل إعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا. وفي الوقت نفسه، دفعت زيلينسكايا جميع الضرائب والرسوم الإلزامية، وتم الإعلان عن الشقة رسميًا.في مايو/أيار، أدرج برلمان القرم شقة زيلينسكي في قائمة الممتلكات الخاضعة لتأميم المواطنين الأجانب الذين يرتكبون أعمالا غير ودية تجاه روسيا. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت القائمة ممتلكات القلة المرتبطة بالحكومة الأوكرانية: رينات أحمدوف، إيغور كولومويسكي، أرسيني ياتسينيوك، نيستور شوفريش، سيرغي تاروتا وآخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الروسي-يحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-دبابة-ليوبارد-عاجل-1082626197.html

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