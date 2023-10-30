https://sputnikarabic.ae/20231030/عشرات-القتلى-والجرحى-في-قصف-متواصل-على-جميع-مناطق-قطاع-غزة-1082641967.html

عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على جميع مناطق قطاع غزة

عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على جميع مناطق قطاع غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة، ما أدى لمقتل وإصابة عشرات المواطنين. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T23:26+0000

2023-10-30T23:26+0000

2023-10-30T23:27+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل

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ونقلت الوكالة عن مصادر صحفية ومحلية إن 6 قتلى على الأقل قتلوا في قصف استهدف منزلا قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.وأضافت أن "طيران الاحتلال أغار على بناية مكونة من 4 طوابق في حي الزيتون جنوب شرق غزة ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى".وأشارت إلى أن مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة وشمال غرب مدينة غزة شهدت قصفا عنيفا من قبل الطيران الإسرائيلي.كما شهدت مناطق في البريج وشرق خان يونس وشرق رفح غارات للطيران الإسرائيلي وقصف مدفعي.كما يواصل طيران الاستطلاع التحليق بشكل مكثف في سماء القطاع، كما يتواصل إطلاق قنابل الإضاءة على معظم أنحاء القطاع.ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل