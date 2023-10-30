https://sputnikarabic.ae/20231030/كيف-تؤثر-الحرب-في-غزة-على-الاقتصاد-الإسرائيلي-1082630986.html

كيف تؤثر الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي

كيف تؤثر الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي

تشتد وتيرة الأحداث وتتسارع في قطاع غزة في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل القيام بعمليتها البرية على القطاع، لكن تكاليف الحرب الجارية مع غزة تهدد الاقتصاد... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T14:14+0000

2023-10-30T14:14+0000

2023-10-30T14:14+0000

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تعتبر إسرائيل من الدول ذات الدخل المرتفع حيث تحتل المركز الـ18 عالميا من حيث الدخل القومي الإجمالي، وقدّر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022، بنحو 54.7 ألف دولار.تحتل إسرائيل المرتبة الـ22 على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، كما يشهد ناتجها المحلي الإجمالي نموا بمعدل مرتفع فخلال السنوات العشر الماضية (من 2013 إلى 2022) ارتفع بمقدار مرة ونصف، أو بمعدل 4.1% سنويًا.وفي نهاية عام 2022، قدّر الناتج المحلي الإجمالي بالدولار بالأسعار الجارية بنحو 525 مليار دولار (بيانات صندوق النقد الدولي)."الحرب في غزة تبطئ النمو الاقتصادي لإسرائيل"تحدث الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، لـ"سبوتنيك"، عن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، قائلا: "البنك المركزي الإسرائيلي من حوالي 10 أيام أعلن أن الخسائر بلغت 5 مليار دولار توزعت على واحد ونصف مليار دولار خسائر مباشرة وثلاثة ونصف مليار دولار خسائر غير مباشرة".وأضاف: "هناك عدة قطاعات اقتصادية ناشطة في إسرائيل أبرزها قطاع التكنولوجيا والتصنيع والخدمات بالإضافة للتجارة الخارجية، فالصادرات والواردات تمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. بلغت التعاملات في البورصة الإسرائيلية حوالي 900 مليار دولار ، وهو ما جعلها تحتل المرتبة 32 في العالم من حيث القيمة السوقية".وأشار: "إن الأحداث الأخيرة وبحسب تقديرات للبنك المركزي الإسرائيلي وضحت أن الخسائر المباشرة والغير مباشرة تتجاوز 5 مليار دولار أمريكي، وستتوزع الخسائر المباشرة في ثلاثة قطاعات تتراوح بين أضرار في البنية التحتية وقطاع السياحة والطيران"."مدة الحرب وطبيعتها ستحدد مدى الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي"قد يكلف الصراع العسكري مع حركة حماس الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.6 مليار دولار بسعر الصرف ابتداءً من 26 أكتوبر)، وفقا لتقديرات بنك "هبوعليم"، أكبر بنك في إسرائيل، وهو ما يعادل نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي.من جهته أشار وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن التكاليف المباشرة التي تتحملها إِسرائيل من الحرب مع حماس تبلغ نحو 245 مليون دولار يوميا.أشار الاقتصادي إليوت غارسايد من جامعة "أكسفورد إيكونوميكس"، أن تجنيد 360 ألف جندي احتياط للحرب، ما يعادل 8 في المئة من السكان العاملين في إسرائيل، سيؤثر على الاقتصاد وبخاصة في الصناعات التكنولوجية، كونها تضم العدد الأكبر من العمال صغار السن والذين تم سحبهم للخدمة.

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