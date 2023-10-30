https://sputnikarabic.ae/20231030/لواء-القوزاق-تيريك-على-اتجاه-سوليدار-في-المنطقة-العسكرية-الخاصة-1082622369.html

لواء القوزاق "تيريك" على اتجاه سوليدار في المنطقة العسكرية الخاصة

لواء القوزاق "تيريك" على اتجاه سوليدار في المنطقة العسكرية الخاصة

لواء القوزاق "تيريك" في اتجاه سوليدار بالمنطقة العسكرية الخاصة

2023-10-30T12:38+0000

2023-10-30T12:38+0000

2023-10-30T12:38+0000

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في 21 يوليو/ تموز 2022، تم إنشاء كتيبة القوزاق "تيريك"، التي كان أساسها متطوعو القوزاق من جيش تيريك القوزاق. جاءت مبادرة إنشاء الكتيبة من قبل الممثل المفوض لرئيس روسيا الاتحادية في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية، يوري تشايكا.وخلال فترة تنفيذ المهام القتالية على الخطوط الأمامية، توجه مقاتلو الكتيبة من أوغليدار إلى خيرسون، واليوم ينفذ القوزاق مهام قتالية في اتجاه سوليدار، حسبما صرح قائد جيش تيريك القوزاق، فيتالي كوزنتسوف، لبوابة القوزاق الروسية. ووفقا له: "تتكون الكتيبة من متطوعين، وفي العديد من الوحدات المماثلة".خلال العام، مرّ 1250 متطوعًا من القوزاق عبر كتيبة "تيريك"، وحصل 46 مقاتلاً من الكتيبة على أوسمة الدولة، وتم ترشيح 50 مقاتلاً آخرين لأوسمة الدولة، وحصل 135 قوزاقًا من الكتيبة على جوائز إدارية من وزارة الدفاع الروسية، حسبما أفاد كوزنتسوف.وفي وقت سابق، قال كوزنتسوف: "الآن لدينا أكثر من 45 ضابط احتياط في كتيبة واحدة فقط، ويأتي إلينا محترفون من جميع أنحاء روسيا. وعندما رأينا مثل هذا التأثير الإيجابي والسلطة الكبيرة للكتيبة، أدركنا أن قدرتها لم تعد تسمح لنا بالاستمرار في العمل". "قبول المتطوعين للخدمة. ثم بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية، تم اتخاذ قرار بإنشاء لواء تيريك القوزاق". وأضاف أن "الكتيبة أصبحت على شكل لواء".وأضاف أن "اليوم، يضم اللواء بالفعل أربع كتائب - "تيريك"، "سكيف"، "سيبيريا" و"ينيسيه". وقال كوزنيتسوف أيضًا إنه يتم الآن تشكيل كتيبة القوزاق الخامسة داخل الوحدة".

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سوليدار، المنطقة العسكرية الخاصة