https://sputnikarabic.ae/20231030/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-إسرائيل-تحاول-تهجير-سكان-قطاع-غزة-ودفعهم-إلى-سيناء-1082642320.html

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تحاول تهجير سكان قطاع غزة ودفعهم إلى سيناء

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تحاول تهجير سكان قطاع غزة ودفعهم إلى سيناء

أكد رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل تسعى لإخلاء قطاع غزة من سكانه وتوجيههم نحو شبه جزيرة سيناء المصرية. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T23:49+0000

2023-10-30T23:49+0000

2023-10-30T23:49+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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رام الله - سبوتنيك. وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال منصور: "نقل الفلسطينيين من غزة إلى خيام في سيناء ليس تهديدًا بل واقعًا تحاول إسرائيل فرضه. إنها تحاول إخلاء غزة تمامًا من سكانها وتوجيههم نحو مصر في صحراء سيناء".وأوضح منصور أن قطاع غزة لم يعد مكانًا آمنًا، حيث تم تدمير نصف مبانيه تقريبًا وأصبح معظم السكان مشردين.ودعا منصور مجلس الأمن الدولي إلى التحرك للسماح بمرور 100 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار والقصف الإسرائيلي.ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20231030/مندوب-الأردن-بالأمم-المتحدة-لم-أسمع-بدولة-محتلة-تدعي-أنها-ضحية-كما-تفعل-إسرائيل-الآن-1082641449.html

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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل