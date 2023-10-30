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كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"
https://sputnikarabic.ae/20231030/موسكو-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تحاولان-إبادة-سكان-غزة-أو-تهجيرهم-من-القطاع-1082641011.html
موسكو: الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان إبادة سكان غزة أو تهجيرهم من القطاع
موسكو: الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان إبادة سكان غزة أو تهجيرهم من القطاع
اتهم مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة إبادة سكان قطاع غزة وتهجيرهم من القطاع. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T22:15+0000
2023-10-30T22:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي: "واشنطن والقدس الغربية (يقصد إسرائيل) لديهما خطط مختلفة تماما تنطوي على إبادة سكان غزة أو إخراجهم من القطاع واستيعاب بقية السكان الفلسطينيين في إسرائيل من أجل حل القضية الفلسطينية".وأكد نيبينزيا أن الحديث عن أي هدنة إنسانية لن يجدي نفعا، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار ووقف سفك الدماء في قطاع غزة.ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231030/بوتين-الولايات-المتحدة-تريد-احتواء-منافسيها-وزعزعة-استقرارهم-باستخدام-الفوضى-1082637746.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

موسكو: الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان إبادة سكان غزة أو تهجيرهم من القطاع

22:15 GMT 30.10.2023
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصور مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . Nancy Sisil
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اتهم مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة إبادة سكان قطاع غزة وتهجيرهم من القطاع.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي: "واشنطن والقدس الغربية (يقصد إسرائيل) لديهما خطط مختلفة تماما تنطوي على إبادة سكان غزة أو إخراجهم من القطاع واستيعاب بقية السكان الفلسطينيين في إسرائيل من أجل حل القضية الفلسطينية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
بوتين: الولايات المتحدة تريد احتواء منافسيها وزعزعة استقرارهم باستخدام الفوضى
18:24 GMT
وأكد نيبينزيا أن الحديث عن أي هدنة إنسانية لن يجدي نفعا، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار ووقف سفك الدماء في قطاع غزة.
ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.
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