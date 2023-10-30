https://sputnikarabic.ae/20231030/وكالة-سلسلة-غارات-عنيفة-برا-وبحرا-وجوا-على-مناطق-متفرقة-من-غزة-1082615961.html

وكالة: سلسلة غارات عنيفة برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من غزة

وكالة: سلسلة غارات عنيفة برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة بالطائرات والمدفعية والزوارق الحربية، اليوم الاثنين، على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الشمال. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T04:52+0000

2023-10-30T04:52+0000

2023-10-30T06:01+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

غارات

غارات إسرائيلية

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر محلية بأن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة مناطق في بيت لاهيا، جباليا، بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع فصل الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن هذه منطقة".وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي عدة غارات في حي النصر وشارع الجلاء شمال غرب غزة، كما قصفت مدفعية منطقة شرق المغازي وسط القطاع، وشرق خان يونس، وفقا لوكالة "وفا".ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قصف قطاع غزة. وأسفر القصف عن سقوط 8005 قتلى وأكثر من 19 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 111 من فلسطينيين وإصابة نحو 1950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية، ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 أكتوبر الجاري، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية، في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل، يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار؛ وقبل التصويت عليه مباشرة، فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين، يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.

https://sputnikarabic.ae/20231029/وكالة-الجيش-الإسرائيلي-يواصل-تهديده-بقصف-مستشفى-القدس-فيديو-1082613997.html

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, غارات, غارات إسرائيلية